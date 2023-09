Linda Evangelista, Cindy Crawfordová, Naomi Campbellová a Christy Turlingtonová patria k ikonám módneho sveta. Ich sláva trvá už desaťročia a stali sa symbolmi prehliadkových mól. Ktorá z nich je ale na pomyselnom rebríčku úspešnosti na úplnom vrchole?

Linda Evangelista

58-ročná Linda začala svoju modelingovú kariéru začiatkom 80. rokov minulého storočia, keď podpísala zmluvu so spoločnosťou Elite Model Management. Počas svojej kariéry absolvovala nespočetné množstvo prestížnych prehliadok a objavila sa na obálkach viac ako 700 časopisov.

Kanadská supermodelka má za sebou aj spoluprácu so značkami ako Clairol a Yardley of London, ktorá jej v 90. rokoch vyniesla viac ako 5 miliónov dolárov ročne. Keď sa v roku 2001 po krátkom odchode do dôchodku vrátila do tohto odvetvia, jej reputácia prudko vzrástla vďaka odkazu jednej z prvých "supermodeliek".

Preslávila sa nielen prácou pred kamerou, ale aj svojím aktivizmom a výraznými ostrými, pričom podľa portálu celebritynetworth.com vstávala z postele určite za viac ako 10 000 dolárov denne a jej čistý majetok predstavoval 40 miliónov dolárov.