Po úspešnom vydaní debutového albumu ‘Age of Adonxs’ z ktorého sa single ‘Game' a ‘Moving On’ držali na popredných miestach hudobných rebríčkov slovenského a českého rádiového éteru, príchádza Adam Pavlovčin alias ADONXS s horúcou letnou novinkou s názvom ‘No Common Measure’.

Ako spevák vlastnými slovami opisuje, skladba je poctou všetkým jedinečným a talentovaným performerom, ktorí definovali jeho umeleckú cestu a ktorí pri ňom stáli od začiatku jeho hudobnej kariéry.

Ako sám spieva v chytľavom refréne - ‘It is all about us’, (Všetko je to o nás), čo myslí naozaj doslovne a odkazuje tak na jedinečnosť jeho komunity a blízkeho okolia, ktoré srší talentom a inšpiruje ho pri jeho tvorbe. Názov No Common Measure nevznikol náhodou. V terminológii poézie by sme slovami common measure referovali na striedavý rým. Druhým, teda preneseným významom tohto výrazu je niečo alebo niekto, na koho sa dá použiť bežné meradlo.

Sám ADONXS síce vo svojich skladbách striedavý rým aplikuje pomerne často, ale v životnom nastavení a štýle sa mu rozhodne vymyká. Rovnako ako reálne postavy, které nám spevák predstavuje vo svojom dynamickom videoklipe. Sú to predovšetkým vynikajúci tvorcovia a kreatívci, ktorí sprevádzajú ADONXSA na jeho umeleckej a osobnej dráhe.

Videoklip No Common Measure bol natočený v pražskom hoteli Andaz a Tretter's bar v Obecnom dome, pod záštitou režiséra Ruyho Okamury, ktorý má za sebou spolupráce s umelcami ako Mikolas Josef, Ewa Farná, či Teya & Salena z Eurovízie.

Pod produkciou Closer na klipe opäť raz pracoval viac ako 30 členný team, čo sa na výsledku podpísalo naozaj pozitívne. Skladba spoločne s videoklipom bude vydaná v piatok 28.7. na všetkých streamovacích platformách a na kanále YouTube.