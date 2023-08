Určite si niektorí pamätáte, že Adela už v minulosti skúšala šťastie v modelingu. Písal sa rok 1997 a blondínka mala iba sladkých 16.

Zábery z Elite Modele Look zdieľal pred časom na sociálnej sieti aj jej manžel Viktor. Chcel pripomenúť, že jeho manželka kedysi skúšala šťastie v tejto modelingovej súťaži. To neostalo bez povšimnutia u manažéra Adriany Sklenaříkovej Braňa Šimončíka, ktorý Viktorovi poslal fotky 16-ročnej Adely, keď chcela byť modelkou.

Adelina štíhla, vysoká postava s dokonalými mierami a výrazné črty tváre naznačovali, že by sa mohla stať taktiež úspešnou modelkou a dobíjať svetové mekky módy, ako Miláno, Paríž či New York. No žiaľ, nestalo sa tak.