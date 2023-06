Barbora Piešová svojím hlasom od začiatku excelovala.

Nahrala debutový album Som flegmatik, ale optimista, stala sa súčasťou ďalšej šou Tvoja tvár znie povedome a objavovala sa na rôznych spoločenských akciách, avšak hudba ju už neživí.

„Prestalo sa koncertovať. Mnoho firiem zrušilo akcie, koncerty a potom, keď už to bolo opäť možné, už nás nevolali. Pre nás, ako hudobníkov, to bol šok. Prišli sme o príjem,” uviedla Piešová pre portál Pluska. ,,Bude to stále moje hobby. Keď aj bola hudba moja práca, bola som stále pod tlakom. Bála som sa, že vyhorím. Chcem mať v živote hudbu za radosť, nie ako povinnosť.” uviedla na rovinu Piešová. Momentálne si zháňa prácu. Popri tom sa venuje dobrovoľníckej činnosti v centre so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi s Downovým syndrómom.