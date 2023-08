Mladá herečka zdedila talent po svojich slávnych rodičoch, ktorými sú herec Johnny Depp a francúzska speváčka a herečka Vanessa Paradis.

Celých štrnásť rokov patrili Johnny a Vanessa k najsexi a najstabilnejším párom šoubiznisu. Vo vzťahu, ktorý nikdy nespečatili obrúčkami, sa narodili dve deti – po roku od zoznámenia dcéra Lily-Rose a o tri roky neskôr mladší syn Jack.

Lily-Rose ako veľmi mladá rozbehla úspešnú kariéru modelky. Zdroj: Getty Images

„Normálne“ detstvo

Lily-Rose mala podľa vlastných slov pekné a v rámci možností normálne detstvo napriek tomu, že vyrastala v celebritnom prostredí a pendlovala medzi Parížom, Los Angeles a New Yorkom. Vďaka tomu hovorí plynule po anglicky aj po francúzsky. Pre denník The Sun prezradila, že rodičia na ňu neboli veľmi prísni a dopriali jej slobodu robiť vlastné rozhodnutia, takže nemala dôvod rebelovať. To, že patrí do kategórie nepo babies, teda detí slávnych rodičov, však iste zohralo rolu v tom, že ako veľmi mladá rozbehla úspešnú kariéru modelky. Už v šestnástich rokoch sa stala na výslovnú žiadosť Karla Lagerfelda ambasádorkou Chanelu. Najmladšou v histórii!

Už v šestnástich rokoch sa stala na výslovnú žiadosť Karla Lagerfelda ambasádorkou Chanelu. Zdroj: Getty Images

Dievča Chanelu

Fotila titulky a editoriály pre Vogue, Elle a v podstate všetky slávne módne magazíny, stala sa tvárou ikonického parfumu Chanel N 5 L’Eau a na módnych prehliadkach mala rezervované miesto v prvom rade vedľa najzvučnejších mien zo sveta šoubiznisu. Neraz ju sprevádzala jej slávna mama, ktorá bola tvárou vône Chanel od roku 1991 a Lagerfeldovou dlhoročnou blízkou priateľkou.

Stala sa tiež tvárou ikonického parfumu Chanel N 5 L’Eau. Zdroj: Chanel

Dcéru v modelingovej kariére od začiatku podporovala, videla v nej svoju vernú kópiu, veď už ako malá pobehovala po dome v maminých lodičkách a obdivovala v šatníku jej dizajnérske kúsky. I keď Johnny mal o svoje dievčatko, ktoré veľmi mladé vhuplo do sveta modelingu, mierne obavy. Napokon jej však odsúhlasili aj rozhodnutie opustiť v sedemnástich rokoch školu a naplno sa venovať kariére. „Obaja nechali školu, keď mali pätnásť, takže nemohli namietať. Nikdy som univerzitné vzdelanie nepovažovala za svoj cieľ. Vždy som chcela skôr pracovať,“ obhajuje svoj rázny životný krok.

Lily-Rose kráča v modelingových stopách svojej mamy, speváčky a bývalej modelky Vanessy Paradis. Zdroj: Getty Images

