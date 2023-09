Premena, akou si prešla Katka sa často nevidí. Wau.

Katku poznáme ako prvú víťazku šou SuperStar, kde sme prvykrát videli jej talent. Vo svojom voľnom čase sa nevenuje iba hudbe, má dve krásne deti, ktoré si žiadajú jej neustálu pozornosť.

Katka s rodinou objavovali nielen divokú krásu škótskej prírody, ale aj tunajšie zvyky a tradície. "Jedia párky, čierny puding, guľáš a všelijaký živočíšny bordeľ z mora alebo rovno z morského dna. Oddelené vodovodné batérie na ultra horúcu a super studenú vodu majú, lebo tradícia!", napísal speváčkin manžel na Instagrame. Zdroj: Instgram/michal.pivovar

Nie je žiadnou novinkou, že si speváčka prešla radikálnou zmenou vzhľadu. K otázkam ohľadne toho, ako schudla sa vyjadrovať nechcela. Ukončila to správou, že existuje mnoho odborníkov, ktorí tvoria chudnúce plány a takéto otázky by mali byť smerované práve im. Za svoj život prešla obrovskou kritikou, a preto sa na sociálnych sieťach často prihovára s témou lásky k vlastnému telu.

"Páčim sa sama sebe. Úplne vážne. Aj nenamaľovaná, aj bez filtrov a aj namaľovaná (akurát stále bez tých filtrov) Viete aká je to úľava páčiť sa sama sebe? Cítiť sa vo svojom tele ako doma? Viete aká je to úľava? Čo nás tak na tom priznaní dráždi?

Vraj by som sa mala namaľovať, upraviť sa, to by bolo vhodné, inak sa nemám čudovať hejtu."

"Obávam sa však, že ani kilo očných tieňov nepomôže tomu, aby som niekedy pochopila neprajnosť, drzosť až agresivitu, s ktorou ľudia dokážu komentovať cudzie telá. A vlastne aj cudzie duše a cudzie mozgy… A viete, čo je zujímavé? Píšem o bodyshamingu a príde mi komentár o tom aká je prirodzenosť super a aké sú hrozné tie “napichané, vystužené kačice”. Chápete? Lebo ja nie." NAJNOVŠIE FOTKY KATKY NÁJDETE TU