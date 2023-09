Nielen deti potrebujú svoju obľúbenú hračku. Ak túžite po superrýchlom orgazme, otestovali sme pre vás to najlepšie z najlepšieho.

1. Sací vibrátor

Ste fanúšičkou ohromujúcich orgazmov a rozkošnej estetiky? Hračka v tvare ruže je presne to, čo vám chýba. Aj keď nie všetky trendy stoja za humbug, ukázalo sa, že virálny ružový vibrátor, ktorý ovládol TikTok, je skutočná špička. Čím je výnimočný? Táto vecička vám zariadi orgazmus doslova na počkanie. Netárame!

„Na výber má sedem rôznych intenzít sania a vzorcov vibrácií a skutočné kúzlo sa odohráva v malej dierke navrchu. Do tejto štrbiny si vložíte klitoris (alebo bradavku) a výsledné sanie vám pripadá, ako keby ste dostali najlepšiu porciu jazyka vo svojom živote.“ Dizajn v tvare ruže sa dodáva v červenej aj vo fialovej farbe, je vyrobený z lekárskeho silikónu, je vodotesný a dobíjateľný cez USB, takže sa nemusíte starať o batérie alebo o to, či je bezpečné zobrať ho so sebou do vane.

