Katka ukázala popôrodnú postavu. Nikdy nevyzerala lepšie!

Katka Jakeš sa koncom júla stala dvojnásobnou maminou. Dcérka Izabelka a syn Bruno jej robia obrovkú radosť. Na sociálnych sieťach zverejnila informáciu, že bojujú s kolikami a po nociach sa trápia. Napriek tomu z detičiek srší súrodenecká láska a Katka nemôže byť šťastnejšia.

Katka Jakeš sa už pôrodu nevie dočkať. Zdroj: Instagram/katka.jakes

„Ďakujem Ti telo moje, za to, ako si zvládlo týchto 9 mesiacov… Spoznali sme viac ako kedykoľvek predtým a ja sa z toho nesmierne teším. Snažila som sa dať ti to najlepšie čo som mohla a vyplatilo sa, lebo ty si mi dalo to najkrajšie tehotenstvo aké som si mohla priať. A to nepatrím medzi ženy ktoré tvrdia že toto je najkrajšie obdobie. Je to obdobie plné obmedzení a ja mám rada slobodu a autonómnosť. Ale napriek tomu som si to užila, a možno aj vďaka tomu to ubehlo ako voda."

Tanečnica je po pôrode veľmi aktívna. Do jej dennej rutiny zaradila nie len prechádzky, ale najnovšie aj beh. Aktívny život pre ňu nie je cudzí a ukázalo sa to aj na jej postave. Veď vyzerá akoby nerodila! Posúďte sami.