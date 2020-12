V posledných týždňoch sa roztrhlo vrece s krásnymi správami o tehotenstvách. Priznali sa k nemu moderátorky Alexandra Orviská aj Soňa Skoncová, ktoré už svoje tehotenské brušká neskrývajú.

A do zoznamu budúcich mamičiek najnovšie pribudlo ďalšie meno. Na svoje druhé dieťa sa najnovšie teší krásna herečka, ktorá donedávna žiarila aj v známom markizáckom seriáli Pán profesor. „Áno, je to pravda. S manželom čakáme druhé dieťa,“ priznala Gabika Marcinková, ktorá už má doma vyše dvojročnú dcéru Emu a zatiaľ si necháva pre seba správu, či to bude dievčatko alebo chlapček.

Gabika Marcinková je mamou dvojročnej Emy, teraz sa teší na druhé bábätko. Zdroj: Lukáš Kimlička

„Veľmi sa z toho s manželom tešíme, aj keď veľa známych mi hovorí, že mať jedno dieťa nič nie je a že až pri dvoch to naozaj pochopím,“ smeje sa krásna Gabika, ktorá sa kedysi ocitla aj na zozname 100 najkrajších herečiek Hollywoodu. Dnes je rada, že dilemu, či sa presadiť v Hollywoode alebo radšej nie, aktuálne riešiť nemusí. Je pripravená stať sa načas mamou na plný úväzok a materstvo si užívať. Blahoželáme.

Gabika si užíva tehotenstvo, jej druhé dieťa by malo prísť na svet na jar Zdroj: Lukáš Kimlička