V dnešnej špeciálnej časti EMMA Ballance sme sa venovali vašim otázkam. Stále ich pokojne môžete posielať na Facebook alebo Instagram emma.magazine :)

OTÁZKY na ktoré Mirka so Zuzkou odpovedali:

0:33

1. Ahojte, veľmi ma zaujala vaša téma starnutia a obáv. Ako s tým bojujete vy? Čo vám najviac pomohlo a kedy prišlo uvedomenie, že je to v poriadku?





2:39

2. Pričom a kedy najčastejšie vychádzate zo svojej komfortnej zóny? A ako vám to pomohlo? Pričom?





5:07

3. Čo je pre vás dôležitým faktorom pri výbere partnera? Je niečo, čo si hneď na začiatku poviete, že toto už nie?





7:20

4. Ako to, že vyzeráte takto super? Čo vás drží vo forme a čo by ste odporúčili aj nám, ktoré sa nevieme dostať z bludného kruhu?





9:12

5. Ako dlho trénujete a na aký tréning sa primárne sústredíte?





10:04

6. Aké výsledky s klientami ste dosiahli a na ktorý ste najviac hrdé?





11:21

7. Vaša životná filozofia?





12:31

8. Obľúbené knihy? Tipy na dobré čítanie, čo vás najnovšie a naposledy zaujalo?





13:01

9. Čo si myslíte o športovaní v gravidite? Je to vhodné? Dokedy? A čo najviac?





13:52

10. Je podľa vás žena odrazom svojho muža? resp. sme také, aké je naše okolie?





15:05

11. Je tréning pre ženy v menopauze iný? Čím? Čo odporúčate?