Kedysi dostať viac ako dvojtýždňové voľno v práci bol priam nadľudský výkon. Dnes sa už cestuje úplne inak. Toto sú horúce trendy, ktoré sa oplatí vyskúšať.

Boom, aký nastal v cestovnom ruchu po skončení pandémie kovidu, prekvapil aj samotné cestovné agentúry a letecké spoločnosti. Celý svet sa odrazu rozcestoval šialeným tempom a so zápalom, akoby malo ísť o našu poslednú dovolenku v živote. Zároveň nás tie dva roky, ktoré sme strávili doslova uväznení vo vlastných domovoch, mestách a krajinách, zmenili.

Do zahraničia sa vyberá čoraz viac mladých ľudí. Zdroj: Shutterstock

Poprehadzovali naše priority, zmenili naše cestovateľské návyky a zrejme nás aj trošku vystrašili pocitom, či svojím životom nemrháme. Začali sme si plniť sny bez zbytočného vyčkávania a spôsobom, aký nám vyhovuje. Chceme vidieť a zažiť čo najviac a dať svojim cestám hlbší zmysel. A kým v minulom roku bolo medzi mladými ľuďmi populárne najmä sólo cestovanie a wellnessové výlety za oddychom, tento rok sú trendy opäť iné.

Cestovatelia sa chcú socializovať, vidieť čo najviac krajín, vytvárajú si cestovné zoznamy, z ktorých si postupne odškrtávajú zážitky, obľúbené sú kryptovýlety či cestovanie za popkultúrou. A to nie je ani zďaleka všetko.

Mladým patrí svet

Cestovanie sa stáva čoraz dostupnejším a aj s nižším rozpočtom si už môžete dovoliť precestovať svet a navštíviť aj tie najexotickejšie destinácie. Tento fakt zapríčinil to, že do zahraničia sa vyberá čoraz viac mladých ľudí. Často ide o čerstvých absolventov škôl, ktorí si túžia spraviť pauzu pred tým, ako nastúpia do zamestnania.

Ľudia sa chcú socializovať, zdieľať svoje zážitky s priateľmi a vyrážajú do sveta radšej v partii dvoch až piatich kamarátov. Zdroj: Shutterstock

Tento trend zaznamenal aj Adam Armstrong, generálny riaditeľ spoločnosti Contiki, ktorá organizuje výlety pre nižšiu vekovú cieľovku: „Mladí ľudia cestujú viac ako ostatní. Pravdepodobne sa z pandémie zotavili rýchlejšie a všetky prieskumy ukazujú, že demografická skupina od 18 do 35 rokov absolvovala v roku 2022 omnoho viac ciest ako tí v starších vekových kategóriách,“ vyjadril sa na oficiálnej webstránke spoločnosti s tým, že rovnaký trend pokračuje aj v tomto roku. Zároveň stúpol počet skupinových rezervácií. Ľudia sa chcú socializovať, zdieľať svoje zážitky s priateľmi a vyrážajú do sveta radšej v partii dvoch až piatich kamarátov.

