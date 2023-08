Aj vy by ste chceli zastaviť čas? Byť navždy mladá a krásna? Ak už teraz panikárite z toho, že ste si v mladom veku objavili prvý sivý vlas, zbystrite! Možno trpíte geraskofóbiou.

Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, kto je najkrajší na tomto svete? Rozprávka o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch sa až príliš realisticky podobá dnešnej instadobe. Honba nielen za krásou, ale aj mladosťou je priam nákazlivá.

„Dnes, v spoločnosti, ktorá obhajuje nadmernú mladosť, je starnutie čoraz ťažšie akceptovať, čo môže u niektorých krehkejších ľudí vyústiť do fóbie. Príchod sivých vlasov aj prvé vrásky síce patria medzi vzhľadové príznaky postupnej amortizácie organizmu oboch pohlaví, ale obzvlášť ženy tieto zmeny desia. Až tak veľmi, že sa u nich rozvinie takzvaná geraskofóbia,“ upozorňuje doktor Pavel Malovič.

Ako vzniká?

Abnormálny strach zo staroby môže byť spojený s patriarchálnymi kultúrnymi postojmi a rodovými predpismi: žena by mala byť krásna, mladá, s hladkou pokožkou, ideálnou postavou a muž by mal byť fyzicky silný a sexuálne aktívny. Ak máte takéto postoje aj vy, v starobe vám hrozí, že stratíte časť vlastnej identity. „Ak prestanem byť mladou nymfou, je to, akoby som prestala byť ženou,“ to je názor, s ktorým sa v praxi veľmi často stretáva aj psychologička Viktoria Turovská.