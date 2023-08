Poznáte svoj ascendent? Určuje našu osobnosť oveľa presnejšie a preto sú aj jeho výklady oveľa bližšie k skutočnosti. Ascendent je vychádzajúce znamenie v okamihu, keď sme sa narodili – keď Slnko práve vychádzalo nad obzor. Je východiskovým bodom astrologického diagramu a je jedným z troch najdôležitejších prvkov horoskopu.

Na výpočet vášho ascendentu potrebujete vedieť svoj presný čas narodenia, potom už len stačí vložiť ho do akejkoľvek aplikácie na jeho výpočet a máte hotovo. Možno ste si celý život mysleli, že ste blíženec, no Ascendent máte v Panne a to nakoniec mnohé o vašej osobnosti a skutočnom charaktere vysvetľuje.

Pozrime sa bližšie na to, čo čaká jednotlivé znamenia v septembri, možno to bude oveľa krajšie, ako ste si mysleli :) Horoskop je zostavený podľa astrohoroskop.sk

BARAN

September prinesie Baranom do života veľa odvahy a energie. Keďže sa v tomto období nebudete o nič starať, všetko pôjde hladko. Dokonca ani konflikty v práci vás nebudú trápiť, naopak, môžete sa aspoň cvičiť v diplomatickom riešení problémov. V tomto období sa vám bude veľmi dariť aj pri upevňovaní vzťahov, preto sa nebojte kontaktovať starých priateľov, pozvať ich na večeru a oživiť vaše priateľstvo.

Ak stále hľadáte svoju spriaznenú dušu, možno vďaka svojej pozitívnej energii a prístupu konečne pritiahnete do svojho života lásku. September je pre Baranov podobný novému začiatku. Často žijú pre zmeny a tento mesiac im ich poskytne. Problémy, ktoré môže priniesť nový školský rok a koniec prázdnin, vás ani zďaleka nezastraší. Naopak, vďaka postaveniu Slnka sa všetkým výzvam postavíte čelom, a ešte vám zostane dosť energie na koníčky a rodinu. Svoju pozitívnou energiou budete ale tiež ovplyvňovať svoje okolie. Dopredu myslite na to, aký efekt v každom jedincovi vyvoláte. Jedným môžete z depresií a stresu pomôcť, druhého môžu vaše úspechy pobúriť.

BÝK

V septembri sa Býci uzavrú do seba a začnú premýšľať o svojom živote. Pokiaľ ide o osobný život, ocitnete sa v mnohých situáciách, v ktorých budete musieť urobiť zásadné rozhodnutia. Možno sa budete cítiť fyzicky unavení, ale v skutočnosti to bude spôsobené nadmerným premýšľaním a utápaním sa v depresii a neistote. Nechajte preto veci plynúť a nedovoľte, aby vás problémy pohltili. Tento mesiac pre vás nebude jednoduchý, ale skúste sa presadiť a prekonať ho; čakajú vás lepšie dni.

V septembri môže Býkov zasiahnuť vlna depresií a demotivácie. Kalendárny rok bol doteraz vyčerpávajúci a pripadá im, že bude trvať ešte celú večnosť. Tieto negatívne pocity by mohli ovplyvniť všetky aspekty vášho života, preto by ste ich nemali nechať vyvierať na povrch a skôr skúsiť nájsť podporu u blízkej osoby. Negativite sa nevyhýbajte, skôr počkajte, až sama prejde. Hoci nebudete dvakrát túžiť po spoločnosti, čas môžete stále veľmi efektívne využiť napríklad ponorením sa do štúdia, zvýšenou športovou aktivitou, alebo rozvojom svoje zručnosti.

BLÍŽENCI

V septembri budú Blíženci čeliť veľkému stresu. Nahromadí sa veľa povinností a vy sa dostanete do zhonu, keď vás už nič nebude baviť. Preto sa v tomto období radšej zbytočne nepúšťajte do psychicky náročných aktivít a radšej si naplánujte víkend vo wellness alebo v prírode s priateľmi. V tomto období budete túžiť byť sami, aby ste uvoľnili svoju myseľ a ujasnili si priority, a vaša iskra sa opäť rozhorí.

Začiatok nového školského roka pre Blížencov môže byť vo veľa aspektoch náročný. Či už sa bude jednať o nervozitu v práci, študijné povinnosti alebo starosti s deťmi, nebudete ich znášať moc dobre. Mnohé úlohy ste pred prázdninami odložili na dobu neurčitú a teraz vás začínajú doháňať. Ku koncu septembra na vás budú mať veľký vplyv fázy Mesiaca a mali by ste si preto dávať väčší pozor na svoje zdravie. Hrozia úrazy horných končatín, prípadne choroby dýchacej sústavy. Nepodnikajte preto nič riskantného a šetrite sa.

RAK

September bude mesiacom, v ktorom budú Raci cítiť potrebu byť s niekým v kontakte, či už s blízkymi priateľmi, alebo s partnerom. Budete túžiť po objatí, blízkosti a uistení, že ste milovaní. Táto potreba by vás však nemala pohltiť a mali by ste skôr pracovať na láske k sebe samému. V tomto období bude najdôležitejšie uistiť sa, že máte svoju vlastnú hodnotu a robiť veci tak, ako to cítite. V tomto mesiaci sa uzavriete do seba a budete meditovať, veľké zmeny nečakajte. Najdôležitejšie by malo byť nájdenie vnútorného pokoja.

V septembri budú Raky najviac ovplyvnení Mesiacom. Deti tohto znamenia sú veľmi citovo založení, a to sa tentoraz ešte umocní. Budete cítiť veľkú potrebu byť opatrovaná. Dávajte však pozor, aby ste sa na niekoho príliš citovo neupjali, pretože prípadné odmietnutie by vás mohlo zlomiť. V práci to nebudete mať jednoduché. V prípade, že sa objaví nejaký problém, stiahnete sa do ulity, než aby ste sa situáciu postavili čelom. Miesto pochopenie od kolegov sa ale dočkáte skôr opovrhnutia a nebudú siahať ďaleko pre štipľavé komentáre.

LEV

September a blížiaci sa začiatok školského roka bude pre Leva veľmi pokojný. Počas tohto mesiaca odhalíte hudobný talent, ktorý by ste mali určite začať rozvíjať. Skúste sa zapísať na nejaký hudobný kurz, napríklad na spev alebo hru na hudobný nástroj; rozšírite si tak obzory a uspokojíte svojho tvorivého ducha. Tento mesiac sa vo vás prebudia aj kulinárske schopnosti a začnete experimentovať s rôznymi receptami. Vyhýbajte sa však sladkým jedlám, pretože vaše telo bude náchylné na nadváhu. Radšej dbajte na dostatočný prísun zeleniny a príjem vody.

September bude ideálna príležitosť využiť slnečných dní na cestovanie. K výletu si vyberte dobrú spoločnosť, možno to totiž bude tento rok vaša posledná príležitosť si vyraziť, takže by ste s cestou určite nemali váhať, pretože vám poskytne veľa psychickej energie na zvyšok roka. Levy budú stres septembrových dní zvládať na jednotku, budú oporou pre celú svoju rodinu, keď to budú najviac potrebovať, a ešte im zostane dosť energie na vlastnú činnosť. Skúste zrealizovať veci, ktoré ste dlho odkladali. Tak získate náskok pred ostatnými.

PANNA

V septembri sa v Panne prebudia rodičovské inštinkty. Budete chcieť tráviť čas so svojimi deťmi, ktoré budú veľmi šťastné a zažijete spolu veľa zábavy. Ak nemáte deti, bola by škoda nevyužiť túto náladu, a tak ponúknite pomoc pri opatrovaní detí svojim priateľom, ktorí to určite ocenia. Ak s partnerom plánujete rodinu, teraz je ten správny čas. V tomto období budete veľmi spoločenskí a zároveň sa zvýši vaša láska k zvieratám a chuť im pomáhať. Môžete pomáhať v útulku alebo si dokonca adoptovať nejaké zvieratko.

Vďaka vplyvu Slnka budú Panny veľmi pohostinné a štedré. Keď vás niekto požiada o pomoc, bez okolkov priložíte ruku k dielu. Aby ste našli uspokojenie, možno siahnete dokonca k dobrovoľníctvu, alebo darcovstvu krvi. V septembri sa u vás prejaví i chuť po dominancii. S radosťou sa teda ujmete organizácie svojich kolegov a pravdepodobne to prinesie svoje ovocie. Svojho partnera budete chcieť ale tiež kontrolovať a svoje záujmy budete pravdepodobne vždy klásť pred tie jeho. Nadmiera samoľúbosti by váš vzťah mohla zničiť.

VÁHY

September bude pre Váhy energický mesiac. Budete cítiť potrebu zmeniť domáce prostredie;preto sa s veľkým nadšením pustíte do rekonštrukcie bytu alebo aspoň urobíte veľké upratovanie, ktoré už dlho plánujete. Pokiaľ ide o vzťahy, ocitnete sa v situácii, ktorá vo vás vyvolá žiarlivosť. Začnete sa cítiť ohrození a budete mať chuť bojovať. Táto reakcia by však mohla byť len na škodu, preto sa vyberte do prírody, premyslite si situáciu, aby ste sa mohli vrátiť s čistou hlavou a aby ste nekonali tak impulzívne. Výsledkom bude, že to nebude také vážne, ako sa zdá.

V septembri sa budú zrodenci vo Váhach cítiť priamo skvele. Zdraví budete ako rybičky, choroby a prechladnutia na vás budú krátke. Vaša kondícia bude na naozaj skvelej úrovni. Nemali by ste teda zaspať na vavrínoch a využiť to k začatiu nejakej športovej aktivity.

Mal by vás v tom podporiť aj Mars, ktorý vám dodá veľa energie. Vplyv pocítite aj v sexuálnej oblasti. Predovšetkým muži budú silne priťahovaní opačným pohlavím. Dávajte však pozor na sklony k výbušnosti v prípade odmietnutia.

ŠKORPIÓN

V septembri budú Škorpióni zavádzaní, najmä v milostnom živote. Stretnete totiž niekoho, kto vo vás vyvolá vlnu hormónov, a tí z vás, ktorí sú momentálne v partnerskom vzťahu, môžu bojovať s myšlienkou, že svojho partnera podvedú. To vynesie na povrch otázku, či ste vo svojom súčasnom vzťahu skutočne šťastní, alebo nie. Existuje dôvod, prečo sa táto osoba objavila vo vašom živote, a vy budete musieť zistiť prečo. Tiež budete potrebovať nejaký čas pre seba, možno si dáte víkend strávený osamote v prírode.

V septembri to nebudete mať vôbec ľahké a môžete si pripadať rozpoltení. Na jednu stranu môžete byť chladní, na druhú až prehnane romantickí. Avšak, cez všetok vplyv Venuše, ktorej kombinácia Škorpiónom nie je práve príjemná, si dokážete zachovať vážnu tvár a svoje pocity príliš neprejavovať. Ovplyvnení budete predovšetkým v otázke partnerstva. Slobodní Škorpióny pocítia tendencie vyhľadávať zložité a komplikované vzťahy a zapáči sa im myšlienka zakázaného ovocia. Zadaní sa naopak budú snažiť nájsť kompromis medzi túžbou zostať vo vzťahu s partnerom a byť sami.

STRELEC

V septembri budú Strelci žiariť v niekoľkých oblastiach svojho života, najmä v športových aktivitách. Svoj potenciál budete môcť využiť najmä v skupinových aktivitách, napríklad volejbal je pre vás dobrou voľbou. Skúste si nájsť voľný víkend, zorganizujte si popoludnie s priateľmi a zahrajte si spolu nejaké loptové hry. Budete tiež vyžarovať prirodzenú autoritu a šarm, ktorý ohromí vašich blízkych aj úplne cudzích ľudí. Budete dobrí v odovzdávaní informácií, to vám tento mesiac pôjde veľmi ľahko, najmä s deťmi. Mali by ste tráviť veľa času obklopení ľuďmi, pretože to bude pre vás tento mesiac hlavný zdroj energie.

V tomto mesiaci zažiaria hlavne vaše vodcovské schopnosti. Ak sa v práci ujmete nového projektu, budete schopní jednoducho nájsť spôsob, ako prinútiť všetkých spolupracovať a vyťažiť z toho čo najviac. Inak tomu nebude ani v smere výchovy detí. Ako v práci, tak doma si ako vedúca osobnosť ale dokážete zachovať ako obdiv, tak výborné vzťahy.

Vplyv bude mať na Strelca hlavne Slnko. Mimo vedenie tímu vám môže pomôcť si tiež jasne určiť svoje životné ciele, preto sa neváhajte nad touto otázkou zamyslieť.

KOZOROŽEC

Počas septembra sa vám nahromadí veľa práce a povinností. Na začiatku mesiaca vás ovládne nepozornosť. Váš časový manažment bude dosť zlý a väčšinu vecí, ktoré si naplánujete, nestihnete. Je najvyšší čas začať premýšľať o svojej efektivite a prioritách, pretože začnete strácať prehľad o tom, čo vlastne chcete. Porozprávajte sa s niekým blízkym, komu dôverujete, a skúste to spolu vyriešiť. V tomto období budete náchylní na problémy s tráviacim systémom. Najlepší spôsob, ako sa im vyhnúť, je vyradiť korenené jedlá a dodržiavať vyváženú stravu.

Príchod septembra naloží Kozorožcom veľa starostí. Budete mať tendencie prevziať zodpovednosť aj za povinnosti ostatných, takže najskôr nebudete vedieť, kam skôr skočiť a vlastné úlohy odložíte na dobu neurčitú. Skúste sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa nad svojimi prioritami, pretože tieto povinnosti by vás mohli v najbližších dňoch dohnať všetky naraz. Saturn tiež pravdepodobne zapríčiní, že sa v myšlienkach budete často vracať k svojej minulosti a pravdepodobne príde melanchólia nad zabudnutými priateľstvami, alebo stratenými partnermi. Snažte sa takýmto myšlienkam neprepadať a skôr hľadieť vpred.

VODNÁR

Vodnári by sa mali v septembri pripraviť na mnohé zmeny vo svojom súkromnom živote. Tento mesiac budete veľmi nestáli a ocitnete sa vo fáze hľadania sexuálneho uspokojenia. Dávajte si však pozor, aby ste nikomu neublížili, pretože k tomu budete mať sklony. Čo sa týka vášho partnerstva, tento mesiac nestretnete nikoho na vážny vzťah. Budete dosť neviazaní, čo sa prejaví aj v tom, ako sa budete prezentovať v spoločenskom živote. Stanete sa dokonalým zabávačom, čo sa stane vašou silnou stránkou aj v pracovnom kolektíve.

V septembri budú Vodnári silne vnímať vplyv Venuše. Vašou najzákladnejšou potrebou je sloboda a možno preto ste vo svojom terajšom vzťahu nešťastní. Po sexuálnej stránke sa často veľmi skoro začínate nudiť, čo by vo vzťahu tiež mohol predstavovať vážny problém. Mali by ste nasledovať svoju prirodzenosť a nudného partnera opustiť. Budete mať tiež silnejší sklony k nespoľahlivosti, čo by zvyčajne mohlo veľmi negatívne ovplyvniť vaše vzťahy s okolím, ale v tomto mesiaci všetkých očaríte svojím šarmom a na všetko zlé tak jednoducho zabudnú.

RYBY

Negatívne na vás budú vplývať zmeny počasia a množstvo povinností, budete sa cítiť vystresovaní; dokonca môžete mať sklon prechádzať do niektorých depresívnych stavov. Úlohou Rýb na tento mesiac je dosiahnuť duševnú harmóniu a dbať na svoje zdravie a kvalitnú stravu. Mohli by ste tak predísť niektorým tráviacim problémom, ku ktorým budete tento mesiac náchylní. Aj pre tých, ktorí by chceli schudnúť, je ideálny čas začať práve teraz. Zameranie sa na zdravú stravu a cvičenie zamestná vašu hlavu, čo bude prospešné aj pre váš psychický stav.

Tento mesiac so sebou pre väčšinu populácie prináša záplavu povinností a tým pádom aj depresiou. Ryby budú v ideálnej pozícii, aby s takýmto stavom bojovali. Skúste darovať sebe a rodine pár dní dovolenky navyše a vynahradiť si tak to, čo ste cez leto nestihli.

V septembri tiež nastáva čas pripravovať záhradu na zimu. Ak žiadnu nevlastníte, priložte ruku k dielu a pomôžte priateľom alebo susedom. Určite vám v nedohľadne pomoc oplatia a mimo to vám manuálna práca pomôže si pretriediť myšlienky.