Horoskop pre október 2023 ukazuje, že podľa postavenia hviezd bude toto obdobie veľmi stabilné. Po predchádzajúcich mesiacoch, ktoré neboli vôbec ľahké, si konečne zase oddýchnete. Horoskop podľa stránky astrohoroskop.sk

Baran

Vnútorná sila, spontánna energia, sebadôvera

V októbri budú Barani tvoriví nielen v práci, ale aj v osobnom živote. Využite túto schopnosť naplno a nebojte sa robiť veľké zmeny. Pustite sa do dlho plánovanej rekonštrukcie alebo zmeňte štýl obliekania. Aj v práci budete hýriť originálnymi nápadmi a vďaka tomu sa stanete stredobodom pozornosti. Vaša otvorená myseľ vám pomôže počúvať svoje srdce a konečne sa vyjasnia vaše pocity. Snažte sa robiť veci tak, ako ich cítite, a neriaďte sa tým, čo chcú ostatní.

Október bude pre Baranov mesiac lásky. Hviezdy vám budú priať, a preto je ideálna doba vzťahy posúvať. Vďaka pôsobeniu Merkúru pre vás bude jednoduché do hĺbky vzťahy analyzovať a premýšľať, čo od života vlastne chcete. Vo vzťahoch by ste nemali zaspať na vavrínoch, ale reálne konať. Urobte radosť partnerovi nejakým prekvapením. Ak nie ste so situáciou spokojní, často budete mať tendencie presadzovať svoje názory silou, čo by mohlo mať dokonca opačný efekt. Dávajte preto prednosť situáciám, kedy nemôže dôjsť k priamej konfrontácii.