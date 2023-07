Ilustračné foto. Foto: British American Tobacco (Czech Republic)

Imagine Dragons, The Killers, Martin Garrix alebo Jason Derulo. Počas prázdnin bude Bratislava od 18. do 20. augusta hostiť viaceré svetové hudobné mená na druhom ročníku festivalu LOVESTREAM. Ešte predtým by si však fanúšikovia elektronickej hudby nemali nechať ujsť tanečné plavby pod hlavičkou slovenského hudobného vydavateľstva MyBeat.