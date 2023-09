Sledujete streetwearové trendy? Potom isto viete, že sa neustále vyvíjajú a prinášajú nové nápady a inšpirácie do každodenných outfitov. Jesenné mesiace ponúkajú množstvo nových kreatívnych tipov, medzi ktorými nechýbajú ani topánky, s ktorými budete koncom roka dobýjať mestské ulice. Ak chcete vyjadriť svoj štýl a zároveň ukázať, že viete, čo sa v streetweare nosí, zistite, aké dámske a pánske topánky budú kraľovať na jeseň 2023.

Chunky skate shoes

Streetwear nikdy nestojí na mieste, čerpá z minulých desaťročí a dáva overeným nápadom úplne nový rozmer. Príkladom toho sú aj jesenné topánky typu chunky skate. Je to zmes dobre známych masívnych strihov so skejtbordovými teniskami, bez ktorých sa nezaobíde žiaden pouličný outfit z prelomu tisícročia. Charakterizuje ich oversizová konštrukcia so širokým zvrškom a jazykom a prehnane veľkou podrážkou – ideálnou na jazdu na skejtborde alebo BMX-e. V novom vydaní získali ešte výraznejšiu siluetu a originálnu kombináciu farieb. Zaujímavosťou je, že tento trend interpretujú nielen obľúbené obchodné reťazce, ale tiež známe módne domy, ktoré predstavujú svoje jesenné skejtbordové topánky pre pánov a dámy. Nájdete ich napríklad na mólach Diora alebo Luis Vuittona. Reedíciu svojich klasických modelov pripravili tiež také streetwearové ikony, ako napríklad Nike, DC a Etnies. V jeseni si nemusíte vyberať medzi komfortom a skvelým vzhľadom!

Ilustračné foto Zdroj: Whitepress

Runningový strih s nádychom retro

Dámska jesenná obuv alebo pánske topánky inšpirované športom očaria počas teplejších jesenných dní. Tejto úlohy sa najlepšie zhostia retro runningové modely, ktoré sú povinnou výbavou prepracovaných pouličných setov. Milovníci tenisiek si ich obľúbili pre dokonalú rovnováhu medzi minulosťou a prítomnosťou, bezkonkurenčné pohodlie a funkčnosť. Kultové značky ponúkajú reedíciu svojich klasických modelov z minulých desaťročí alebo vytvárajú úplne nové modely, pevne zakorenené v športovej estetike. Očakávajte varianty v rôznych farbách a vzoroch, ozdobené kontrastnými panelmi a futuristickými detailmi, ktoré dodajú vášmu outfitu energiu a vyčlenia vás z davu. Medzi modelmi, ktoré tento trend prezentujú obzvlášť výrazne, patria napríklad Nike Cortez, adidas Retropy, adidas Campus alebo New Balance 574.

Ilustračné foto Zdroj: Whitepress

V outdoorovej atmosfére

Jeseň nebýva vždy teplá a slnečná, preto je dobré mať poruke pár pre prípad horšieho počasia. Našťastie už nemusíte obetovať pekný dizajn, aby ste sa mohli tešiť z tepelného komfortu a ochrany pred vlhkosťou. Štýlové jesenné topánky 2023, inšpirované outdoorovou estetikou, budú tou pravou voľbou. Modely využívajú riešenia z odevov a obuvi používanej pri aktivitách na čerstvom vzduchu, spájajú v sebe funkčnosť, pohodlie a moderné vzory. Prinášajú na mestské ulice atmosféru dobrodružstva a možnosť vyjadriť svoj štýl praktickým a spoľahlivým spôsobom.



Pánske outdoorové topánky, podobne ako tie dámske, sa vyznačujú charakteristickým dizajnom, ktorý odzrkadľuje ich funkčnosť. Také značky ako Timberland, Helly Hansen, Nike, Fila alebo adidas stavili na minimalistické formy a farby inšpirované prírodou. Odtiene hnedej, zelenej, béžovej alebo čiernej ideálne zapadnú do outfitov v military a utility štýle. Dôležitou súčasťou topánok inšpirovaných outdoroovou tematikou sú technické detaily. Môžu to byť remienky s reguláciou, zapínanie na suchý zips okolo členka, dodatočné šnurovanie alebo špeciálne ventilačné panely. Vďaka týmto riešeniam sú nielen estetické ale aj praktické a dokonale sa prispôsobia individuálnym preferenciám.

Ilustračné foto Zdroj: Whitepress

