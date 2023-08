Už na prvý pohľad vyzerajú ako reklama na úspešný život. Ba čo viac, v skutočnosti ho aj žijú. Silným magnetom nie je len ich krása a charizma, ale aj odbornosť a skúsenosti, ktoré majú za sebou. Stačí vám s nimi pár minút a máte pocit, že im „podpíšete“ čokoľvek. Netárame.

Dubaj je svetová metropola, v ktorej žije viac ako 200 národností a len 15 percent tvoria Emirátčania. Viac ako 85 percent z 3,6 milióna obyvateľov prišlo do Dubaja za príležitosťami, ktoré ponúka, a toto číslo naďalej rastie. Ak máte víziu o svojom smerovaní, preukážete dostatočné úsilie a investujete energiu, dokážete pracovne uspieť a presadiť sa. Tak je to aj v prípade dvoch neprehliadnuteľných a šikovných Sloveniek – Márie Fusekovej a Zuzany Chrumovej, ktorým sa životná a pracovná križovatka spojili len pred nejakým časom.

„S podnikaním som začala pred desiatimi rokmi. Po návrate z Los Angeles, kde som pôsobila niekoľko rokov, som svoje aktivity začínala rozbiehať v oblasti gastra,“ hovorí Mária, ktorá stojí za otvorením prvej prevádzky Subway na Slovensku. „Neskôr som sa začala angažovať v segmente nehnuteľností, kde aktuálne zastrešujeme prenájom kancelárskych priestorov, a súčasne riešim vlastné developerské projekty. Jedna z mojich posledných aktivít je založenie licencovanej realitnej agentúry v Dubaji.“ Po skúsenosti v jednej z najväčších tamojších agentúr, aktuálne má vyše 900 zamestnancov, sa rozhodla otvoriť vlastnú – TRIM Real Estate, v ktorej zastrešuje nehnuteľnosti v rámci celých Spojených arabských emirátov, primárne Dubaja, Abú Zabí a Rás al-Chajmá. Zdá sa vám to ako sen? Ako sama tvrdí, v Dubaji nikto nepozná slovo nemožné.

Ženská sila valcuje

Jej dnes už spoločníčka Zuzka začínala v spoločnosti Ballymore, v ktorej zastrešovala jedno z najnavštevovanejších nákupných centier v Bratislave Euroveu na predaji tých najluxusnejších rezidencií. „Neskôr som otvorila vlastnú personálnu spoločnosť a aktuálne pôsobím v spoločnosti Occam, kde sa venujem rezidenčným nehnuteľnostiam. S Máriou nás spojil práve Dubaj. Bolo to v čase, keď hľadala vhodného partnera na spoluprácu na slovenskom realitnom trhu.

„Ja sa s klientami stretávam tu u nás, a potom ich odovzdám Márii, ktorá ich sprevádza po Dubaji,“ hovorí Zuzka. „Navzájom sa skvele dopĺňame nielen v profesionálnej sfére, ale aj osobnostne. Keď sa ľudia – v našom prípade dve ženy s rovnakými hodnotami a cieľmi – stretnú, môže to viesť k vytvoreniu silného a harmonického tímu či spolupráce,“ dopĺňa Mária. „Vďaka tomu ľahšie prekonávame prekážky, ale aj dosahujeme spoločné ciele. Práca s niekým, s kým sa cítite spojená a vzájomne inšpirovaná, môže priniesť veľké uspokojenie a radosť z každodenných aktivít.“ A my v EMME to môžeme len potvrdiť. Tá synergia a kompatibilita z nich srší.