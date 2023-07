Sisa Sklovská (57) si to tak ako minulý rok opäť namierila na luxusný grécky ostrov Mykonos, ktorý je známy aj veľkými možnosťami na zábavu.

Sklovská si za ostatné roky obľúbila párty ostrov Mykonos, kde si to namierila aj toto leto, píše denník Plus JEDEN DEŇ „Ešte sa mi nikdy nestalo, že by som štvrtýkrát išla do tej istej destinácie, ale rozhodnutie už padlo. Ako všetci viete, s manželom máme radi život, máme radi zábavu, no a nonstop 24 hodín sa žije na ostrove Mykonos. Takže opäť ideme na Mykonos. No a ako som sa už dopočula, tak tam ide asi polovica Bratislavy (smiech). Budeme sa cítiť, akoby sme boli tu doma. Idú tam napr. Andrea Verešová, Alena Pallová, Dominika Ducová a ďalšie moje kamarátky. Nejdeme síce v rovnaký termín, ale máme tam dva dni na to, aby sme sa tam akurát stretli. Slováci tam ukazujú, ako sa má zabávať,“ prezradila Sisa nedávno v rozhovore.

No a to, že Slováci ukazujú, ako sa má zabávať, už stihla predviesť aj samotná Sisa, keď z ničoho nič začala spievať v miestnej reštaurácii.