Cudzinci majú v sebe niečo exotické, tajomné, lákavé. Alebo je to len tým horúcim slnkom, čo nám na dovolenke páli na hlavu, že nás tak priťahujú?

Nedávno ma na CNN Travel zaujal článok s pútavým titulkom: „Žena za posledný rok absolvovala 34 rande v 19 krajinách. Čo sa pri tom naučila?“ Američanka Loni James sa vybrala cestovať po svete s jasným zámerom, a to ísť na rande s miestnym mužom v každej krajine, ktorú navštívi. Hneď po prílete do Londýna sa prihlásila na Tinder a už o pár hodín sedela v bare neďaleko Tower Bridge pri drinku s prvým adeptom.

Loni zažila aj katastrofálne rande v Turecku, kde sa na ňu muž nahneval, keď odmietla jeho návrhy. .

V Káhire sa stretla s Egypťanom a bolo to jej prvé rande s moslimom. S ďalším sa zoznámila v Alexandrii a celý čas jej vraj rozprával o svojej bývalej snúbenici, ktorá ho nechala. Ten článok nemal chybu a neraz som sa nahlas zasmiala na jej historkách.

Loni sa podarilo randiť aj v Maroku, Namíbii, Tunisku, na Cypre, vo Francúzsku, Taliansku, Portugalsku či na Islande. Zdroj: Shutterstock

Loni opisovala, ako ju v talianskej Verone zobral miestny chlapík skútrom na romantický výlet, aj Švajčiara v Zürichu, ktorý ju napriek jej námietkam pozval do drahej reštaurácie, objednal jedlo pre oboch a na konci ju požiadal o rozdelenie účtu, čo pekne zamávalo s jej týždenným rozpočtom. Loni zažila aj katastrofálne rande v Turecku, kde sa na ňu muž nahneval, keď odmietla jeho návrhy. Nie, Loni nešlo o to vyspať sa s každým z tých mužov. Túžila len spoznať nových zaujímavých ľudí a stráviť s nimi nejaký čas. Na zoznamovanie využívala aplikácie ako Tinder, Hinge a Bumble a podarilo sa jej tak randiť aj v Maroku, Namíbii, Tunisku, na Cypre, vo Francúzsku, Taliansku, Portugalsku či na Islande.

Ako sa na rande správajú Francúzi, Turci, Kubánci či Kanaďania? Zdroj: Shutterstock

Každý muž mal isté špecifiká, ktoré boli iné než u tých predošlých. Na všetky rande šla s tým, že keď nepreskočí iskra, tak aspoň zažije niečo nové. Loni bola vtipná a jej príbeh ma inšpiroval. Nie na to, aby som aj ja na svojich cestách začala cielene randiť s miestnymi mužmi, to zase prrrr. No okamžite som vedela, že mám tému na vlastný článok. Pretože aj kopa Sloveniek, či už v mojom blízkom okolí, alebo vás, našich čitateliek, zažila rande s cudzincom. Tak som rozhodila online siete a rozbehla pátranie po vašich zážitkoch a skúsenostiach. A veru nebolo ich málo. Ako sa na rande správajú Francúzi, Turci, Kubánci či Kanaďania? A sú to praví džentlmeni alebo len namotávači, čo sa vás pokúsia za každú cenu dostať do postele? Vytvorte si obraz samy.

Turecko

Patrícia z Čadce

Bola to moja prvá exotická dovolenka a rovno aj s exotickým zážitkom. V Dominikánskej republike som spoznala muža z Istanbulu. Pracoval ako hotelový fotograf, stretli sme sa pri bazéne a zarozprávali sa dlhšie, ako bolo treba. Bola som tam vtedy s rodičmi a pamätám si, ako si od nich pýtal povolenie, či ma môže zobrať niekam von. Keďže som ostražitá, bála som sa ísť hneď s cudzím mužom v cudzej krajine mimo rezortu, nieto ešte na diskotéku, kam ma volal, a tak sme strávili deň prechádzaním po pláži. Čas s ním ubiehal rýchlo, hltali sme každé jedno slovo, čo ten druhý hovoril.

Aj keď sme neskôr opustili rezort, bola som s ním v bezpečí. Zdroj: Look Studio

Rozprával mi o svojej krajine a zvykoch, ako sa dostal do Karibiku aj o svojich plánoch. Bol milý, zábavný, a to, akým spôsobom dokázal povedať, že sa mu páčim, spôsobilo, že som sa pri ňom cítila ako bohyňa. Aj keď sme neskôr opustili rezort, bola som s ním v bezpečí. Neustále sa ubezpečoval, či sa cítim komfortne. Jeho moslimská nátura sa však prejavila, keď som sa chcela opaľovať bez vrchného dielu plaviek. Zavolal si ma nahnevaný bokom, nech sa o to ani nepokúsim, lebo si ma obzerajú cudzí muži. Pritom sa hore bez opaľovala každá druhá žena. Pousmiala som sa nad tým, ale vyhovela som mu. Bola som zaľúbená až po uši.

