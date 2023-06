Ak máte pocit, že aj po diéte pripomínate skôr pavúka než štíhlu laň, vrhnite sa na tento program.

Ako píše portál eva.sk, zhodiť tuk iba z brucha sa nedá. „Žijeme len raz. Ak ste zdravá a môžete športovať, bude pre vás pohyb za odmenu. Je to balzam pre naše telo aj myseľ. Ale neexistuje lokálne chudnutie iba z brucha alebo len zo stehien či zo zadku. Takto to nefunguje. Ak teda začínate s cvičením, necvičte zvlášť telo alebo ruky, zamerajte sa na celé telo. A cvičiť sa dá všade. Akurát treba zabudnúť na výhovorky a začať,“ radí trénerka. Podľa nej veľa z nás robí chyby v stravovaní – buď sa spoliehame na rýchle, neudržateľné diéty, alebo si neuvedomujeme, ktoré potraviny sú ničiteľmi krásnej figúry. Ako Lucia radí: „Vždy je to o množstve. Veľkou chybou je napríklad pitie nadmerného množstva alkoholu alebo sladkých limonád. Rovnako tak by som vylúčila polotovary a vyprážané jedlá. A ďalšia chyba, ktorú robia najmä mamičky, je, že si nedoprajú plnohodnotné jedlá, ale dojedajú všetko po deťoch.“

Hlavne pravidelne

Poznáte ten príšerný pocit, keď celý deň hladujete, pretože nemáte čas ani na poriadnu obedovú pauzu a večer zjete všetko, čo nie je priklincované, len aby ste vzápätí mali pocit, že je vaše brucho ako balón? Zle! Podľa odborníkov by sme mali prijímať jedlo v malých dávkach každé tri hodiny. Raňajky, desiata, obed, olovrant a večera sú základ a hoci sa vám to najskôr môže zdať zbytočné, telo potrebuje pre správne fungovanie metabolizmu pravidelný režim. Neznamená to však, že vašich 5-6 jedál denne má zahŕňať sviečkovú, rezeň so zemiakovým šalátom a nejakú tú kokosovú roládu. Porcie musia byť primerané a mali by ste mať po nich pocit príjemného zasýtenia, nie prepchania. Na raňajky sú ideálne napríklad vločky či celozrnné pečivo, na desiatu kvalitný biely jogurt s čerstvým ovocím, prípadne proteínový nápoj, na obed zasa diétne mäso či ryba so zeleninou. Nech sa deje, čo sa deje, rozhodne neignorujte olovrant – syr cottage, zelenina či tuniak. A na večeru sú vhodné bielkoviny – omeleta, ryby, kurča, šaláty, tvaroh, feta či mozzarella. A bola reč o tej sýtosti: robte to ako štíhle Parížanky, ktorých tajomstvo sexi postavy kopíruje celý svet. Jedia len dovtedy, kým sa necítia sýto. Nie presýtene!