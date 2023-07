Paríž už nie je to, čo býval, vravia mnohí. Nie je tam bezpečne ani čisto a večne sa tam protestuje. Áno, aj to je obrátená strana Francúzska.

Francúzi boli odjakživa revolučný národ, veď len zalovme v pamäti a vráťme sa na chvíľu do školských lavíc, kde sme sa učili o Veľkej francúzskej revolúcii v 18. storočí. Prevraty a protesty sa v krajine dejú prakticky neustále už po celé stáročia. A túto svoju bojovnú povahu neváhajú prejaviť ani v súčasnosti.

Nie je to ani zďaleka prvýkrát, čo Francúzi vyšli do ulíc protestovať. Zdroj: Shutterstock

Kým v minulosti sa snažili zosadiť z trónu panovníkov a bojovali za slobodu-rovnosť-bratstvo, dnes vyrážajú do ulíc protestovať proti dôchodkovej reforme, prisťahovalcom, moslimským šatkám, Uberu, daniam... Na čo si len spomeniete. A v uliciach miest to občas vyzerá ako na bojovom poli. Aj v týchto dňoch je v krajine vyhrotená situácia a nepokoje. Tie vyvolala smrť mladíka, ktorý neuposlúchol výzvu polície a následne naňho jeden z príslušníkov vystrelil. Muž zraneniu krátko nato podľahol. Video streľby sa rýchlo rozšírilo na sociálnych sieťach a Francúzsko sa odvtedy opäť zmieta v nepokojoch. Nie je to ani zďaleka prvýkrát, čo Francúzi vyšli do ulíc. Je vôbec bezpečné vybrať sa dnes na výlet do Paríža?

Haldy odpadkov a zápach

Začiatkom tohto roka sa vášne v krajine rozpútali pre zvýšenie veku, keď by mali Francúzi odchádzať do dôchodku. Z pôvodných 62 na 64 rokov, čo je stále jedna z najnižších hraníc v Európskej únii. Preto stoja tvrdo za svojimi právami a keď sa im niečo nepáči, neboja sa povedať to nahlas. A keď začnú nahlas kričať v uliciach dva či tri milióny ľudí, je to veru poriadny hurhaj.

Ľudia v uliciach doslova pre­skakovali vrecia plné smetí a pre potkany to bol raj. .

K protestujúcim odborom sa navyše v marci pridali štrajky. Štrajkovali učitelia, zamestnanci letísk, železníc, miestnej dopravy, prístavov a najmä smetiari. Tých sa má nová dôchodková reforma obzvlášť dotknúť, a tak na protest prestali z ulíc odvážať odpad. Viete si predstaviť, čo to spôsobilo!

Smetiari v Paríži na protest prestali z ulíc odvážať odpad. Zdroj: Shutterstock

Nahromadených desaťtisíc ton odpadkov a zápach v hlavnom meste boli na nevydržanie. Ľudia v uliciach doslova pre­skakovali vrecia plné smetí a pre potkany to bol raj. Hovorí sa, že v parížskych stokách ich žije viac ako šesť miliónov a mestu reálne hrozilo zamorenie týmito hlodavcami. Takto si romantické mesto na Seine veru nepredstavujete, však? Doprava v mnohých francúzskych mestách, najmä v Paríži, hlási výpadky ešte aj dnes, ľudia sa nevzdávajú a svoj nesúhlas s reformou dávajú hlasno najavo, a to napriek tomu, že ju prezident Emmanuel Macron presadil. Kedysi obľúbený prezident vďaka tomu stratil na popularite a krajina sa zmieta v neistote a nepokojoch.

Polícia je neraz nútená použiť slzotvorný plyn, vodné delá a obušky, aby rozohnala rozvášnený dav. Zdroj: Shutterstock

Ozbrojenci v uliciach

Protesty po minulé roky aj teraz vyvolali vlnu násilností a pokračovali aj v máji. Viac či menej úspešne dohliadajú na situáciu v mestách nielen ozbrojení policajti, ale aj vojenské jednotky. Denne médiá informovali o množstve zranených, rozbitých výkladoch, podpálených autách a podnikoch i zadržaných osobách. Väčšina protestov je, našťastie, vopred ohlásená, a tak verejnosť vie, ktorým oblastiam sa treba vyhnúť, ak sa nechcete zapliesť do nejakej potýčky. Najmasovejšie protesty sa v Paríži zvyknú konať na Bastilskom námestí, Námestí republiky a Concorde.

