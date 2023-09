V šatníku žiadnej dámy nesmú chýbať elegantné lodičky na vysokom podpätku. Výnimkou nie je ani naša prezidentka Zuzana Čaputová, ktorú štýlové topánky sprevádzajú každým krokom. Ikonickými sa stali predovšetkým jej exkluzívne telové lodičky, ktoré pochádzajú z dielne známej slovenskej dizajnérky.

Za lodičkami značky Catherine Mulier stojí slovenská dizajnérka Katarína Sásiková, ktorá sa po 15 rokoch rozhodla opustiť bankovníctvo, aby sa presadila vo svete módy.

Lodičky Catherine Mulier nosí s veľkou obľubou aj slovenská prezidentka. Najčastejšie na nej vidíme najmä telové lodičky, ale s obľubou nosí aj iné farebné varianty tejto značky. Ako vníma známa dizajnérka fakt, že sa Čaputová rozhodla pre spoluprácu práve s jej značkou?

„V úvode formovania mojej značky som konzultovala potrebu klasických biznis lodičiek aj s rôznymi slovenskými návrhármi. Mne osobne tento typ produktu na našom trhu chýbal a chcela som sa o tejto myšlienke poradiť aj s odborníkmi, ktorí denne prichádzajú do styku so svojimi zákazníčkami, ktoré obliekajú. Jedným z nich bol aj Boris Hanečka, ktorý v tom čase pracoval na viacerých návrhoch aj pre našu pani prezidentku. Takže len čo prišli prvé páry z výroby, putovali na skúšku práve k nej. Dokonalo tak doplnili jej outfit a pani prezidentka ich má vo všetkých farbách,“ ozrejmuje nášmu denníku Sásiková.

„Ja osobne som sa s ňou v tejto súvislosti nestretla, keďže prvé páry si vyzdvihovala v ateliéri návrhára. Osobne mi je veľmi sympatické, že takto podporuje slovenské značky a zaujíma sa o našu tvorbu,“ dopĺňa ďalej.

Mnohí sa čudujú tomu, ako môže prezidentka dlhé hodiny vydržať bezbolestne na vysokých opätkoch. V čom tkvie výnimočnosť jej lodičiek? „Ja osobne tiež niekoľko hodín denne nosím podpätky a práve preto som vedela, čo mi pri ostatných značkách na nich chýba. Mulierky som preto doplnila ortopedickými vložkami, ktoré podporia chodidlo na tých najviac namáhaných miestach. Tak isto ich špeciálny strih a sklon podporia chodidlá žien tak, že ustoja všetky svoje rozhodnutia,“ vysvetľuje Sásiková.

V prípade lodičiek je pre ženy často problém, že podpätok topánky sa rýchlo zničí. Katarína Sásiková však ponúka aj službu opravy obuvi. „Áno, je to celokožená obuv a podľa toho treba aj voliť miesta, kde je ich vhodné nosiť. V prípade drobných škrabancov spolupracujem s jedným šikovným obuvníkom v Bratislave. On má presne moje farby koží a napríklad poškodený podpätok vie pekne vymeniť. Snažím sa tak pre zákazníčky zabezpečiť čo najdlhšiu životnosť mojich lodičiek. Zároveň si treba uvedomiť, že je to prírodný materiál a tak isto ako aj tenisky, aj lodičky sú časom opotrebované,“ hovorí Sásiková. „Ja sa veľmi teším tomu, že po pár mesiacoch sa ku mne zákazníčky vracajú po ďalšie páry,“ uzatvára známa dizajnérka.