Najnovšia EMMA sa nesie v téme REBEL REBEL. A kto iný by mal zdobiť jej titulku, ak nie skvelá a jedinečná Sima?! Vyzerá úžasne, čo poviete?

Je najpočúvanejšou slovenskou interpretkou, má výrazne staršieho priateľa a feministické texty. Stačí to na nálepku rebelka? Nám áno. Ako to vníma speváčka Simona Hegerová, alias SIMA? "Pre mňa pojem rebelantstvo znamená asi niečo, ako ísť proti prúdu, proti zaužívaným pravidlám, s ktorými nesúhlasíme, porušovať určité štandardy slušného správania, obliekania či vyjadrovania." Prečítajte si v najnovšej EMME, čo ešte prezradila o svojom živote, hudbe a megaúspešnej kariére.

Speváčka Sima v otvorenom rozhovore pre EMMU. Zdroj: EMMA

Rebeliek je v našom či českom šoubiznise celá kopa. Sú smelé, trochu drzé, úspešné a hlavne inšpiratívne. Nedajú sa odradiť kritikou, lebo vedia, že aj neprajníci ich sledujú a tajne obdivujú. Vyspovedali sme na stránkach EMMY Simonu Krainovú, Zuzana Plačkovú aj Rebeku Wechsler. Pozreli sme sa na originálny štýl influencerky Janky Kočišovej, ktorú poznáte z Instagramu ako Janku Topanku, a odhalili sme tiež rebelky, ktoré zbúrali konvencie vo svete módy. Nebáli sa vystrčiť rožky a nastoliť vlastné pravidlá hry. A práve preto ich milujeme!

Vyspovedali sme na stránkach EMMY aj Zuzanu Plačkovú. Zdroj: EMMA

Nie a nie nájsť toho pravého? Čo tak zobrať osud do vlastných rúk? A to doslova. EMMA sa podujala na netradičný experiment! Naša kolegyňa Nikoleta sa nahodila do čiernych saténových šiat, nezabudla na podpätky a zvodnou chô­dzou sa vybrala do centra Viedne. Súčasťou experimentu bola tabuľka s veľavravným nápisom „Hľadám si manžela“ a s touto výzvou nad hlavou, doplnenou o koketný úsmev, sa ladne prechádzala po hrboľatých dlaždičkách tamojších ulíc. Ako to dopadlo? Zistíte v novej EMME.

Hľadám si manžela! Zdroj: EMMA

Prečo milujeme zlých chlapcov? Priam homérovská otázka. No my na ňu poznáme odpoveď vďaka lekárke a vzťahovej koučke Dr. Zuzane Lipovej, ktorá vás naučí, ako na nich. Alebo (radšej) bez nich? Prečítajte si tiež príbehy žien, ktoré verili, že sa kvôli nim chlap zmení a čo všetko boli schopné pre to urobiť a obetovať...

Prvýkrát o kauze domáceho násilia prehovoril pre médiá Tomy Kotty. Exkluzívne iba na stránkach EMMY nájdete jeho úprimnú spoveď o protialkoholickom liečení, pocitoch po návrate do reality a plánoch. "Šiel som z totálneho odhodlania do sklamania z lásky, potom k nejakej nádeji, následne k pochopeniu reality, ako sa veci v skutočnosti majú, až po vyrovnanie sa s tým, že začínam nový život. Teraz je to už celkom ustálené, ale vtedy to boli schízy."

Prvýkrát o celej kauze a iba pre EMMU. Zdroj: EMMA

V EMME nemôže chýbať ani kvantum fashion a kozmetických trendov. Pripravili sme pre vás tie najhorúcejšie novinky aj overené vychytávky, ktoré z vás spravia pravú rebelku už na prvý pohľad. Ako nosiť basic tričko na 5 rôznych spôsobov? Predstavíme vám čižmy aj bundy, ktoré túto jeseň a zimu nemôžu chýbať vo vašom šatníku! Povieme si viac o novinke s názvom barbie botox a ukážeme vám to najnovšie z tvorby popredných slovenských návrhárov.

Na zvučné mená domácej módnej scény sa môžete tešiť na Mercedes-Benz Fashion Live! Zdroj: EMMA

Ako každý mesiac, ani tento nechýbajú chutné recepty, dekor, cestovanie, vzťahy aj vaše obľúbené horoskopy. Vysvetlíme si tiež, prečo sa oplatí žiť podľa čínskeho učenia wu-wej a ako odhaliť histriónsku poruchu osobnosti. Nová EMMA je doslova nadupaná stránkami, od ktorých neodtrhnete zrak. Prajeme vám príjemné čítanie!