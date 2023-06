Inšpirujúci príbeh a cesta Katky za jej vysnívaným cieľom vás určite nakopne. Len pred pár týždňami dokonca podstúpila abdominoplastiku a my sme sa jej spýtali na všetky detaily jej veľkej premeny.

Čo bol pre teba prvotný impulz na to - že ok - poď so sebou niečo robiť? Bolo to kvôli zdraviu? Kvôli vizuálu? Kvôli sebe? Kvôli niekomu inému?

,,Som mamina 2 detičiek. Už pred prvým otehotnením som vážila 92 kg, takže nejakú tú nadváhu som mala aj predtým, ale napriek tomu som išla do toho, aj keď som vedela, že tehotenstvom prekročím hranicu 100kg. Pribrala som ďalších 25kg. Niečo málo som nechala v pôrodnici, zvyšok cca 116 kíl zostalo. Prešlo 5 rokov a dalšie tehotenstvo, ktoré sme plánovali. Vtedy som vážila 112kg. Po pôrode som zostala na definitívnej váhe 120kg. Ako 30-ročná mladá žena som vtedy vyzerala ako 65 ročná tetka. Jedného dňa som si povedala, že keď to nespravím dnes, tak vekom to pôjde ťažšie a musím a chcem so sebou niečo robiť. Pri pohľade do zrkadla mi bolo zo seba zle, to bol prvý impulz. V prvom rade som to robila kvôli sebe, potom kvôli deťom a manželovi.

Ako vyzeralo tvoje stravovanie predtým ako si sa rozhodla začať svoju premenu?

Veľmi jednoducho - hocikedy a hocikoľko (smiech)

Aké boli počas tohto procesu tvoje pocity zo seba samej?

Pocity boli zmiešané, pretože som chudla už viackrát. Od puberty a antikoncepcie, ktorú som začala brať, sa mi rapídne zdvihla váha, až o 30 kg. A odvtedy som s tým bojovala, ale nikdy, aj keď som schudla, som nevydržala do konca.

Bolo aj obdobie, kedy sa ti nedarilo? Kedy si možno pribrala? Kedy si to chcela vzdať? Čo ti vtedy pomohlo vrátiť sa späť na "správnu cestu?"

Chudla som, nepriberala, ale skôr boli obdobia, kedy váha stála aj 2 týždne a ja som z toho bola na nervy a pýtala sa sama seba, čo robím zle. Boli to len obdobia a bolo ich veľa, až pokým som schudla na váhu pod 80 kíl. Bolo potrebné len zotrvať a nevzdať sa. Veľa ľudí to práve vtedy zabalí a skončí, čo je veľká škoda. Ale keď vás má kto podržať, tak to ide lepšie lebo psychika hrá veľkú rolu.

Katka na začiatku premeny Zdroj: Instagram @ketrin_official

Ako dlho to trvalo? Koľko si celkovo schudla?

Chudnutie zo 120 kíl trvalo 1 rok, ak nerátam obdobie pol roka, kedy som mala zdravotné problémy a nechudla, s tým, že som jedla všetko a necvičila a naspäť pribrala 11 kg. Ale potom zas naštartovala a zhodila aj tých 11kg a zvyšok váhy. Celkovo som schudla 46 kilogramov.

Otázka, ktorú sa všetci vždy pýtajú - čo si jedla? Ako si jedla? počítala si si kalórie alebo si išla len podľa pocitu aby si bola v deficite? Alebo si mala presný jedálniček?

Zo začiatku som išla sama, takže som zmenšila porcie na polovičné, jedla som všetko, ale menej. Potom som si dala detox. Po detoxe som išla na redukčnú diétu, kde sa jedlo každé 2-3 hodiny, potom som mala pauzu kedy som to neriešila kvôli tým zdravotným problémom.

Potom mi prišla do života žena, ktorú som spoznala na Instagrame - Dominika. Tá schudla ak si dobre pamätám, z 93 na 65kg. Začala som ju sledovať a ona si ma vybrala na začiatku roka do premeny. Chcela som ísť do toho, lebo som chcela ako keby dokončiť to, čo som si sama sľúbila a dala za cieľ, schudnúť pod 80 kg a ísť na operácie (abdomino prsia...), ale nevedela som, ako začať, lebo som nebola psychicky pripravená. Takže som začala chudnúť pod jej dohľadom a poslúchala som ju. :)

A ako tréningy? Čo si cvičila, koľkokrát ako intenzívne?

Keď som bola pod jej dohľadom, zo začiatku som necvičila, necítila som sa na to, takže som len dodržiavala stravu, váha išla aj napriek necvičeniu dole. Potom som začala sama cvičiť a potom časom do fitka u nás v dedine, kde som mala osobného trénera. Cvičila som najprv 2-3 krát do týždňa, ale keď som sa blížila k vytúženej vahe, pridala som, pretože stravou a cvičenim to išlo rýchlejšie dole a cvičila som každý deň cca 1h 45min.

Katka zhodila krásnych 46 kilogramov Zdroj: Instagram @ketrin_official

Ako prebiehali prípravy na abdominoplastiku? čo všetko si musela absolvovať?

Čo sa týka abdomino, tak som bola na sone, či to je naozaj diastáza a nie pruh. Potom klasika - krv, EKG. Interné vyšetrenia mi robil môj lekár.

Čo konkrétne zákrok "obsahoval"? Iba odstránenie prebytočnej kože alebo aj niečo iné?

Na operačnom stole mi dali preč previs kože aj s tukom a šili mi diastázu, ktorá mi vznikla po prvom pôrode.

Sú tam nejaké podmienky, ktoré si musela spĺnať? (kg, množstvo tuku v tele a podobne)

Musela som spĺňať BMI.

Ako sa cítiš teraz? Musí to byť nádherné, dosiahnuť taký výsledok a začať úplne nový život.

Sama tomu nejako ešte neverím, ale to chudnutie, plač, nervy, odriekanie, čas a našetriť na operáciu, na ktorú som si zarobila sama a mať už potom. Ešte sa len zobúdzam z toho sna.😅🙂🙏.

Čo by si odkázala babám, ktoré sa o to snažia? Resp. čo by si mi im poradila?

Aby sa nevzdávali ak im bude stáť váha aj 2 týždne,aby pokračovali ďalej🙏.Ked budú mať zlé dni kedy vyjedia celú chladničku a zjedia všetky sladkosti pretože aj to príde pri chudnuti,nech si povedia tak ako som to spravila aj ja: že sú dni a dní ale 1-2 dní nemôžeš zahodiť ale pokračovať ďalej.Bola by škoda keď si už vydržala 1-2-3-4mesiace držania sa a bola disciplinovaná kôli 1-2 dňom kedy si sa neudržala a jedla.Ja som mala toto minimálne 6 krát počas celého chudnutia.A vydržala som až do konca🙂. Cele je to o nastavený ,,psychike,, a cieľoch ktoré som si davala ,a za tými som si aj išla.