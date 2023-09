Zahlcuje vás neprehľadný šatník a ťažko hľadáte svoje obľúbené oblečenie alebo nevyhnutné doplnky? Neporiadok v šatníku môže byť zdrojom frustrácie, ale pomocou niekoľkých jednoduchých úprav ho môžete premeniť na organizovaný a funkčný priestor. Tu je návod, ako maximalizujete priestor v šatníku.

Pretrieďte si ho

Pred novým usporiadaním oblečenia si nájdite čas na to, aby ste si prešli šatník a roztriedili svoje veci. Odstráňte všetko, čo nenosíte alebo nepotrebujete. Ak ste niečo nenosili posledný rok, zvážte, či to darovať alebo predať.

Roztrieďte si oblečenie do kategórií

Zoskupte oblečenie podľa typu, napríklad košele, nohavice, šaty a bundy. Pomôže vám to rýchlejšie nájsť to, čo potrebujete, a udržiavať vo všetkom poriadok. Premyslite si, ako budete oblečenie ukladať - chcete zavesiť to, čo zavesíte, a zložiť to, čo zložíte? Nebojte sa zmeny, ak má zmysel.

Používajte rovnaké vešiaky

Používanie rovnakého typu vešiakov na všetko oblečenie nielenže vyzerá skvele, ale tiež pomáha, aby veci viseli na rovnakej úrovni, čím sa vytvára viac priestoru.