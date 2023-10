Približne 61% dospelých má skôr negatívny pocit zo svojho telesného vzhľadu a mnohí sa pri chudnutí obracajú na módne diéty, či trávia hodiny v posilňovni. Odborníci sa podelili o 8 spôsobov, ako môžete schudnúť - a nezahŕňa to počítanie kalórií ani vstup do posilňovne.

Pozrite sa do zrkadla

V prvom rade sa musíte zmieriť s tým, že veci nie sú také, aké by ste ich chceli mať. Následne si predstavte, ako by ste chceli vyzerať. Tento kontrast potrebujete - ak nebudete cítiť žiadne diskomfort, nebudete mať motiváciu pokračovať, takže týmto procesom potrebujete prejsť, a netreba sa ho báť.

Vyhnite sa neustálym snackom

Ľudia zabúdajú na to, že čím viac snackujú, tým viac zostáva ich telo v stave úplného nasýtenia. Z neustáleho „dzobania“ nebudete mať ani pôžitok. Ak sa nevyhnutne potrebujete občerstviť a nevydržíte do ďalšieho chodu, pripravte si vopred, čo budete jesť. Pomôcť môže aj zamestnať ruky nejakou aktivitou. Častým dôvodom, prečo sa niektorí ľudia neustále občerstvujú, je totiž aj to, že nemajú čo robiť rukami. Na boj proti záchvatom rýchleho občerstvenia môžete použiť stresovú loptičku alebo sa venovať inej aktivite, ktorá vám zamestná ruky..

