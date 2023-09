Októbrová EMMA je práve v predaji a nájdete v nej celebrity v štýle princezien z rozprávok i horúce módne trendy.

Snáď každá z nás občas sníva o príchode krásneho princa, zázračnej sudičke či rozprávkovom happyende. Preto sme sa pri príležitosti 100. výročia DISNEY rozhodli priniesť číslo venované rozprávkam pre veľké dievčatá. Predstavíme svetové celebrity, ktoré prerazili práve vďaka Disney kanálu. A sú to samé veľké mená ako tvár našej titulky Zendaya, Selena Gomez, Miley Cyrus, Justin Timberlake či Ryan Gosling.

Zendaya na MET Gala v roku 2019 Zdroj: Profimedia.sk

Zoznámime vás s históriou tejto značky a povieme si, či je in alebo out nosiť na oblečení rozprávkové postavičky.

V takomto štýle sme nafotili aj známe Slovenky. Obliekli sme ich do princeznovského alter-ega a prezradili nám, ktoré sú ich najobľúbenejšie rozprávky a postavičky. Máme pre vás i zoznam rozprávkovo bohatých single mužov! Ak radi cestujete, pripravili sme sumár všetkých Disney Worldov.

EMMA: LUCYPUG - SNEHULIENKA Zdroj: MATEJ KALINA

Odhalíme, kto je doktor Amen a ktoré celebrity si u neho podávajú kľučku a v novej EMME nájdete aj zamyslenie, či sa oplatí čakať na princa na bielom koni alebo či radšej nevyskúšať princezné. Ak vám nefunguje botox po covide, dozviete sa dôvod a ak vás zaujíma ako fungujú dráždivé scény vo filmoch, aj kto za nimi stojí, nech sa páči – na všetko toto októbrová EMMA odpovie!

EMMA 10: Princezná na bielom koni Zdroj: Laura Grier/robertharding

Samozrejme, Disney ošiaľu sme prepadli aj v móde a interiérovom dizajne a nesmú chýbať ani najnovšie trendy na sezónu jeseň zima. Posvietili sme si na sivú farbu a trendy vesty a tak sa dozviete, ako ich efektne kombinovať. Predstavíme vám trendové čižmy a určite odbúrame strach z červenej. Trendom jesene je aj strieborná a náš stylista si pre vás pripravil zaujímavé metalické kúsky, rovnako aj stále módny denim. Bonbónikom je dokonalá vizáž, ktorú si spravíte vďaka profi trikom hviezdnych maskérov.

EMMA 10: Trendové jesenné čižmy Zdroj: Hanna Lassen

Tak čo poviete, októbrová EMMA sa oplatí, však?

Veríme, že jej neodoláte a želáme vám príjemné a inšpiratívne čítanie.



Vaša redakcia magazínu EMMA.

Ochutnávku našľahaného obsahu EMMA 10 nájdete v GALÉRII.