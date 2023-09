Žiadna krajina na svete nevyvoláva v ľuďoch také rozporuplné reakcie ako India. Zároveň fascinuje množstvo cestovateľov, ktorí na ňu nedajú dopustiť.

„Čo na tej Indii, preboha, vidíš, že sa tam neustále vraciaš?“ S touto otázkou a nechápavými výrazmi na tvárach mojich blízkych sa stretávam často. Nebudem klamať, aj ja som do nej prvýkrát v roku 2016 cestovala s istými predsudkami a obavami. Premýšľala som, či sa tam budem cítiť bezpečne, či nájdem ubytovanie aspoň v základnom štandarde a či ma miestna strava nepripúta na celý pobyt k toalete. Historiek, ktoré som počula a čítala od iných cestovateľov, bolo neúrekom a nie všetky sa niesli v pozitívnom duchu. Možno som len mala šťastie, no mne India ukázala svoju prívetivú tvár. Krajina vám ponúkne všetko, na čo si len pomyslíte. No oplatí sa do nej ísť pripravená.

Historiek o Indii, ktoré som počula a čítala od iných cestovateľov, bolo neúrekom a nie všetky sa niesli v pozitívnom duchu. Zdroj: Anna Onderková

Prečo práve India?

Môj cestovateľský „bucket list“ obsahuje mnoho miest, ktoré by som chcela počas života navštíviť, no častejšie sa na ňom nachádzajú udalosti a sviatky, ktoré sa dajú v daných krajinách zažiť, než konkrétne pamiatky. Sviatok mŕtvych v Mexiku, karneval v Riu de Janeiro a dlho na ňom svietil aj indický festival Holi, ktorý sa považuje za najfarebnejšiu oslavu na svete. Ľudia po sebe v uliciach hádžu farebný prášok, tancujú a oslavujú príchod jari a víťazstva dobra nad zlými duchmi. Tento rok si to nemôžem nechať ujsť, vravela som si odhodlane.

Počas sviatku Holi sú všetci od farieb. Zdroj: Anna Onderková

No i keď som už Indiu poznala a niektoré oblasti sú bezpečné aj pre sólo cestovateľky, netrúfla som si ísť celkom sama. Presvedčiť niekoho z môjho okolia, aby šiel do Indie so mnou, nebola maličkosť. Väčšina ľudí nemá problém odcestovať do Thajska, Vietnamu či Indonézie, no India vyvoláva rozpačité reakcie. Napokon zaúradovala cena letenky. „Pravda je, že Indiu som nemala nejako špeciálne v hľadáčiku, aspoň nie tento rok, ale keďže ceny leteniek do Vietnamu alebo Thajska sa po covide vyšplhali do absurdných výšin, povedala som si, že pôjdem tam, kde najmenej finančne vykrvácam. A dobre som urobila,“ spomína moja kamoška Miška, s ktorou sme napokon Indiu precestovali spolu. Dve baby, belošky, sa túlali samy niekoľko týždňov krajinou, do ktorej sa v mnohých prípadoch neodvážia ísť ľudia ani s cestovkou.

Presvedčiť niekoho z môjho okolia, aby šiel do Indie so mnou, nebola maličkosť. Zdroj: Anna Onderková

Turistická polícia

Vráťme sa však k sviatku Holi. Ten sme si užili v hlavnom meste Dillí, ktoré je jedno z najrušnejších na svete. A v Indii jednoznačne! Aj samotní Indovia vám povedia, že Díllí je najšpinavšie a najbláznivejšie mesto krajiny, kde žije najviac ľudí bez strechy nad hlavou. Oficiálne čísla hovoria o 200-tisíc, no realita je omnoho horšia.

Najviac ma prekvapilo, akí sú Indovia krásni! Toľko fakt dobre vyzerajúcich mužov pokope som ešte nevidela. Michaela

Ľudí bez domova ležiacich priamo na uliciach budete stretávať na každom rohu, na to sa pripravte, najmä ak patríte k citlivejším povahám. Zavše za vami natiahnu ruku a budú žobrať peniaze, no nikdy sa nám nestalo, že by boli vyslovene nebezpeční či útoční. V meste navyše hliadkuje veľa policajtov a na cudzincov dávajú extra pozor, existuje tu dokonca špeciálna turistická polícia.

Kravy sú v Indii posvätné a stretnete ich bežne v uliciach. Zdroj: Anna Onderková

Keď nás s Miškou videli flákať sa počas Holi celé od farieb ulicami starej štvrte Old Dillí, prišli za nami a pýtali sa, či nepotrebujeme pomoc, a hlavne, kde máme miestneho sprievodcu. Keď sme im povedali, že žiadneho nemáme, že mesto už z minulých návštev dobre poznám, len krútili hlavou a odporučili nám ísť do hotela a nevychádzať z neho až do ďalšieho dňa. Vraj práve počas sviatku je to pre cudzinky nebezpečné, lebo miestni sú príliš veselí a potúžení alkoholom. Jasné, že sme ich neposlúchli, chceli sme zažiť autentickú atmosféru práve počas tohto krásneho sviatku, preto som tam predsa prišla. Keď sme sa zatúlali do jedného z parkov, tam si nás dokonca na pár hodín „adoptovala“ jedna veľká indická rodina, čo tam oslavovala.

Indický festival Holi sa považuje za najfarebnejšiu oslavu na svete. Zdroj: Anna Onderková

Okamžite nás zavolali k sebe a ponúkali tradičným jedlom, volali do tanca, zaujímali sa o našu kultúru a podelili sa s nami o tú svoju. O to všetko by sme prišli, keby sme podľahli strachu a predsudkom. Stretali sme v ten deň tisíce ľudí a všetci k nám boli milí. Tešili sa, keď videli, že sa nebránime ich tradíciám a sme jedny z nich.

