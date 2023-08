Téma Grape festivalu je MIRROR MIRROR. Pripravili sme si pre vás pár tipov a trikov, ako byť v téme jedinečný.

MATCHY VIBE - Ani kvetinová klasika nesmie chýbať. Milovníci kvetinových potlačí majú tiež, samozrejme, zelenú. Ale nezabudnime na to, že MIRROR MIRROR téma odzrkadľuje a zahŕňa aj naše druhé ja, ktoré vidíme v zrkadle. Určite sa ešte skúste spojiť s kamoškou, kamošom a poďte do toho spolu. Navzájom si dodáte silu a budete viditeľnejší.

KEEPING IT NATURAL - Čím viac, tým lepšie. Aj vy môžete dosiahnuť vibe silnej skupiny a umocniť to v natural farbe. Budete pôsobiť tajomne a taktiež fashion. A to je to pravé pre festival.

DENIM DETAIL - Nesmrteľný denim. Určite áno. Ale čo tak ho tentokrát skúsiť použiť len v detailoch? Prečo nie. Preto stavte na silný denim, ktorý vám dodá na zaujímavosti.

DANCE IN THE FASHION DARK - Sme pripravení aj na tmavé farby. Skúsme aj tmavo šedú. A pokojne ju skombinujte aj s čiernou. I keď si môžete povedať, veď to je skoro rovnaká farba. Presne, ale iba skoro. Tieto dve farby hrajú peknú hru.

WILD LIGHT - Možno sa chystáte na festival aj samé. To vôbec nevadí. Pretože s lookom inšpirovaným od nás pritiahnete nejeden pohľad.

FOLK IS STILL HERE - Poďte do toho, ale rafinovane. Pri stylingu Folk zvoľte len maximálne jeden kus, ktorý tento štýl definuje. Ostatné nechajte na neutral. Tým pádom Folk vystúpi a prenesie sa do popredia. Zároveň budete chic a vyhnete sa prekombinovaniu.

Verím, že sa budete inšpirovať a uvidíme sa na GRAPE. Budete tam aj my s našou FASHION POLICE. Keď náš zaujmeš, dostaneš pečiatku, že tvoj look prešiel a odfotíme ťa.