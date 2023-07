Tento rok to EMMA na festivale Grape riadne roztočí a vy všetci ste pozvaní do nášho beauty stánku, kde na vás čakajú skúsené kaderníčky a vizážisti.

V EMMA beauty zóne si môžete dať urobiť štýlový účes, nechať si zapliesť vrkôčiky alebo si nechať doťuknúť svoj festivalový look profi mejkapom so sexi linkami či odvážnymi kamienkami. Do EMMA beauty zóny prídu aj známe tváre, a tak sa môže stať, že si u nás ulovíte selfie s vaším idolom alebo sa samy stanete hviezdou multižánrovej udalosti roka na piešťanskom letisku. Program v našom stánku je pre každého úplne ZADARMO a týmto to, samozrejme, nekončí.

Staň sa hviezdou!

Dvojdňový festival sa bude niesť v duchu témy Mirror Mirror a 11. až 12. augusta sa bude zrkadliť aj celá EMMA beauty zóna. Nenechaj si preto ujsť príležitosť odfotiť sa pred úžasnými kulisami, tagni nás na Instagrame a hraj o skvelé ceny.

Náš profi fotograf ti spraví fotky tvojho života a tie poputujú nielen na naše sociálne siete, ale aj do hlasovania o naj look festivalu Grape. V EMMA beauty zóne ťa tiež čaká chladivé osvieženie a možnosť stretnúť náš super EMMA tím. Okrem toho máme pre teba 2 perfektné insta filtre, ktoré nájdeš TU. a TU - Vyskúšaj si ich už teraz a uznaj – sú top!

Najlepšie outfity OTAGUJEME touto výnimočnou pečiatkou! Zdroj: EMMA

Zabojuj imidžom!

Hudobný festival, to je neoficiálna súťaž o najlepší look a my v EMME sme to vyšperkovali na maximum. Veď kto iný, ak nie najčítanejší módny magazín na Slovenku má právo hodnotiť, kto to tento rok zvládol na jednotku a kto sa ešte musí polepšiť! A tak bude náš dvorný štylista Samo celé dva dni obiehať areál s najžiadanejšou pečiatkou festivalu Grape - Style approved by EMMA. Dostaneš ju? Tak sa tým pochváľ! Tagni @emma.magazine na svojom Instagrame a my tvoj festivalový imidž prezdieľame. Ktovie, možno ťa takto objavia stovky ďalších ľudí!

Tak čo, tešíš sa? My už veľmi! Chceme ti urobiť radosť, tie najkrajšie vlasy a pochváliť ťa za to, ako skvele vyzeráš. EMMA miluje festivaly a miluje aj vás všetkých. Takže, vidíme sa na Grape!