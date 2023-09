Nie vždy sa prihliada iba na schopnosti. Občas je na muške aj váš vek, národnosť či pohlavie. Predsudky vládnu aj pri prijímaní do zamestnania. I keď by nemali!

Ozveme sa vám! Koľkokrát ste už počuli v závere pohovoru túto vetu? A koľkokrát ste si boli viac než istá, že žiaden pozitívny telefonát nikdy nepríde? Už z pohľadu a tónu reči osoby, ktorá vás mala prijať do zamestnania, ste cítili, že sa na vás díva takpovediac cez prsty. Isté predsudky máme podvedome všetci, je to však vlastnosť, ktorú by profesionáli mali vedieť potlačiť a nemala by zasahovať do ich rozhodovania o tom, koho prijať a koho nie. A najhoršie je, keď vám to tá osoba dá ešte aj otvorene najavo svojimi nevhodnými otázkami. Ktoré to sú?

Profesionáli by mali vedieť potlačiť predsudky pri rozhodovaní o tom, koho prijať a koho nie. Zdroj: Shutterstock

Otázky, ktoré sú tabu

„A vy prečo chcete u nás pracovať? Veď váš manžel je úspešný investor, určite vás dokáže dobre finančne zabezpečiť. Môžete si žiť ako v bavlnke a nič nerobiť!“ Toto nie je vymyslená veta. Toto sa reálne stalo mojej známej na pohovore. Vytočená do vývrtky odišla a ani rozhovor nedokončila. Ďalšej mojej kamošky, ktorá si hľadala prácu po materskej dovolenke, sa iný potenciálny zamestnávateľ opýtal, či plánuje aj ďalšie deti a kedy. Totálne nevhodná otázka, navyše nezákonná a výsostne súkromná. Nikto sa vás pri pohovore nemá právo pýtať ani na váš rodinný a zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, pôvod či náboženské a politické zmýšľanie.

Dokázať však, že ste boli diskriminovaní na základe veku či iného predsudku, je beh na dlhú trať. Zdroj: Shutterstock

I keď v životopisoch často uvádzame dátum svojho narodenia, ani vek by nemal byť dôvodom vášho prijatia či odmietnutia. Práve pri veku nastávajú predsudky najčastejšie. Mladší človek bude určite technicky zručnejší, hovoria si mnohí personalisti. Starší bude mať zase viac skúseností, no bude mu dlhšie trvať naučiť sa nové postupy. Dokázať však, že ste boli diskriminovaní na základe veku či iného predsudku, je beh na dlhú trať. Budete potrebovať kvalitného právnika, ktorý sa špecializuje na diskrimináciu v zamestnaní, a pevné nervy. Mnohí to preto radšej vzdajú a len mávnu rukou, že takto to u nás, žiaľ, chodí a idú klopať na ďalšie dvere so žiadosťou o prácu.

Nevhodným otázkam sa viete sa jej vyhnúť niekoľkými spôsobmi. Zdroj: Shutterstock

Ako reagovať?

Ak počas pohovoru zaznie nevhodná otázka, ktorá vás zaskočí a netýka sa výkonu pozície, na ktorú sa hlásite, nenechajte sa zdeptať ani prinútiť odpovedať. Viete sa jej vyhnúť niekoľkými spôsobmi, ktoré uvádza aj portál profesia.sk na svojej stránke. „Ak by to bolo možné, rada by som sa tejto otázke vyhla.“ Prípadne: „Necítim sa komfortne odpovedať na túto otázku.“ Môžete tiež dať osobe, ktorá sa vás pýta, najavo, že prekračuje hranice svojej kompetencie, a to napríklad vetou: „Mám pocit, že moja odpoveď môže ovplyvniť výsledok pohovoru, aj keď priamo nesúvisí s výkonom danej pozície.“ Vtedy sa už musí uvedomiť. A ak nie, tak máte dočinenia s vážne predpojatou osobou, ktorá sa tým ani netají a zjavne nemá čo robiť na svojom pracovnom mieste.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU NA ĎALŠEJ STRANE...