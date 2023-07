Je krásna, vtipná a vie dokonca aj variť! O kom je reč? No predsa o obľúbenej tiktokerke a influencerke Denise „Dede“ Vyšňovskej.

Vyhrala Miss, vyštudovala farmakológiu a časopis FORBES ju zaradil medzi TOP influencerov 2022. Bodaj by nie, jej vtipné videá nás fakt bavia. Málokto si však všimol, že Denisa preferuje rastlinné stravovanie. Preto nás zaujímalo, či je práve vegánska kuchyňa zdrojom jej dobrej nálady aj v týchto horúčavách.



„Leto je moje najobľúbenejšie ročné obdobie, aj kvôli sezónnej zelenine a ovociu. Počas horúcich dní obľubujem skôr studené jedlá a ľahké na prípravu, veď komu sa chce stáť doma nad sporákom,“ hovorí Denisa. A my s ňou rozhodne súhlasíme!



Ako sa teda v lete stravuješ? Máš nejaké jedlá, ktorým nikdy neodoláš? Prezraď svoje tajné triky!

„Varenie milujem a rada experimentujem. Často si pretváram recepty podľa svojej chuti alebo pokiaľ zjem v reštaurácii niečo, čo mi utkvelo v pamäti, snažím sa to doma uvariť tiež. Držím sa zásady, čím viac zeleniny, tým lepšie. Mojím tipom na rýchle jedlo nielen počas leta sú wrapy so zeleninou a nejakým ľahkým dresingom, prípadne bruschetty s rastlinným syrom a kopou zeleniny.“



Spomínaš si ešte na svoje vegánske začiatky? Na Slovensku to milovníci rastlinnej stravy asi nemali veľmi jednoduché...

„Musím povedať, že za posledné roky je to o dosť ľahšie. Bude to určite aj tým, že u nás neustále pribúdajú vegánske novinky, s ktorými sa ľahko a dobre pracuje. A tiež už som si našla svoje obľúbené jedlá, ku ktorým zoženiem suroviny aj v bežnom obchode alebo si ich pripravím doma,“ vysvetľuje autorka vtipných videí, ktoré môžete vidieť aj na jej Instagrame.



Máte aj vy počas leta chuť na niečo rýchle, ľahké a bezmäsité? Pokojne sa na chvíľu staňte vegánom...

Rastlinná kuchyňa je pre horúce letní dni ako stvorená! Nielenže je plná skvelej chuti na slnku dozretého ovocia a zeleniny. Nezaťaží ani trávenie a ušetrí čas. Navyše, vďaka rastlinným alternatívam môže byť každé vaše obľúbené jedlo vegánske.



Či už ste vegán začiatočník alebo pokročilý profík, spoľahnite sa na novinky RAJO Vegan Greek Natur a Chilli. Sú ideálnou alternatívou gréckeho syru feta. Dajú sa krájať, strúhať, zapekať alebo len tak vyklopiť z praktického téglika a rovno servírovať! RAJO sa vývoju rastlinných produktov na Slovensku venuje už viac ako 10 rokov, vďaka čomu chutia naozaj každému. Viac informácií o novinkách RAJO Vegan spolu s ďalšími receptami nájdete na www.rajovegan.sk .

Vegánsky grécky šalát Zdroj: RAJOVegan

Vegánsky grécky šalát

Prepadol vás odrazu hlad? Nechajte sa inšpirovať Denisiným obľúbeným jedlom! „Neviem odolať nadupaným šalátom plným zeleniny a v jedálničku mi nechýba ani tofu alebo rastlinná alternatíva gréckeho syru feta, vďaka ktorému si pripravím grécky šalát alebo upečiem pizzu rýchlosťou blesku,“ menuje svoje tipy na rýchlu večeru alebo obed. Skúste to aj vy! Určite si pochutíte.



Ingrediencie na dresing:

2 PL čerstvej citrónovej šťavy

1/3 šálky vínneho octu

2 strúčiky cesnaku

1/2 ČL sušeného oregana

1/4 ČL soli

1/4 ČL čierneho korenia

1/2 šálky olivového oleja



Ingrediencie na šalát:

1 uhorka

200 g cherry paradajok

1 zelená paprika

1 menšia červená cibuľa

80 g olív

160 g RAJO Vegan Greek Natur

soľ, čierne korenie

čerstvé bylinky (nasekaná čerstvá petržlenová vňať, alebo bazalka, či oregano)



Postup:

Uhorku, papriku očistíme a nakrájame na kocky. Olivy nakrájame na polovice a paradajky na kocky. Červenú cibuľku nakrájame na tenké plátky. Nasekáme aj čerstvé bylinky. Pripravíme si väčšiu šalátovú misu a všetku zeleninu a bylinky do nej pridáme. Rastlinnú alternatívu gréckeho syra feta RAJO Vegan Greek Natur nakrájame na kocky a pridáme k zelenine. Všetko dôkladne premiešame.



Dresing na grécky šalát si pripravíme úplne jednoducho. Všetky ingrediencie okrem olivového oleja pridáme do misky a premiešame. Nakoniec pridávame postupne olivový olej a miešame, aby sa všetky ingrediencie dôkladne spojili. Pridáme do šalátu podľa potreby a chuti, môžete ešte okoreniť. Prajeme dobrú chuť!