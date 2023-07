Známe slovenské ženy zobrali luxusný ostrov Mykonos doslova útokom. Okrem Sisy Lelkes Sklovskej tam aktuálne dovolenkuje celebritná lekárka Alena Pallová, modelka Dominika Ngo Ducová i kráska Andrea Verešová (43). A práve z nej vám padne sánka...

Iba pár dní dozadu sa Sisa Lelkes Sklovska pochválila párty videom, ktoré ju zachytáva, ako z ničoho nič začala spievať v miestnom bare a prítomní hostia sa iba nestačili čudovať. Sisa okrem toho predviedla štíhle krivky v žltých plavkách.

Andrea Verešová Zdroj: Instagram Andrea Verešová

No a nie je jediná, ktorá je pastvou pre oči prítomných pánov, píše denník Plus JEDEN DEŇ. Aká by to bola Verešová, keby opäť nedráždila dokonalou figúrou. Andrea opäť dokazuje, že vek je len číslo a jej sexi krivky jej môže závidieť nejedna výrazne mladšia dáma. Mama dvoch detí ohuruje v outfite ako hriešne sexi kovbojka. Modelka tak opäť dokázala, že všade, kde sa objaví, je jednoducho neprehliadnuteľná.

"Reklama na dokonalosť, krásna Andy!" odkázal jej fanúšik pod fotkami na Instagrame. "Ako to robíš Anrejka,že stále vyzeráš ako pred 23 rokmi keď sme boli na Boyarde?" začudoval sa istý Ivan. "Stále dokonalá!" "Neskutočné, mladé baby z vás padaju na zadok," písali jej ďalší.