Je synonymom pre luxus, eleganciu a šarm. Dokáže transformovať váš domov na miesto, kde sa budete cítiť ako v hollywoodskej vile. Známy interiérový dizajnér vám ukáže ako!

Každý detail je precízne prepracovaný s cieľom okúzliť a ohromiť. Tento štýl ponúka neobmedzenú slobodu prejavu, kde môžete priviesť do svojho domova luxusné dotyky, ktoré ho zahalia rafinovanosťou, eleganciou a zároveň nadčasovosťou. „Pri tejto kúzelnej transformácii sa vám naskytá obrovské množstvo možností. Vysokokvalitné materiály sa spoja s výraznými farbami, vytvárajúc extrovertný a pozývajúci šarm. Vzorované tapety, mramor, sklo, zrkadlá, koža a zamatový dizajnový nábytok splnia váš sen o ‚kráľovskom bývaní‘. Čalúnené stoličky, rozmerné kreslá a zakrivené povrchy sú jedným zo základných kameňov tohto štýlu,“ hovorí interiérový dizajnér František Pastorek. Pamätajte, že s glamour lookom sa to nesmie prehnať. „Pre každú časť miestnosti si vyberte jeden extravagantný kúsok nábytku, ktorý bude pôsobiť ako hlavný ‚ťahák‘, a doplňte ju niekoľkými menšími, no o to zaujímavejšími doplnkami. Týmto spôsobom si vytvoríte harmonické prostredie, ktoré bude dýchať glamourom, ale zároveň si zachová svoju prirodzenú eleganciu.“

S glamour lookom sa to nesmie prehnať, vyberte si vždy jeden dominantný kus nábytku. Zdroj: Archív F.P.

Kto je Mgr. František Pastorek @feroarthome

S nadšením a vášňou pre výtvarné umenie, dizajn a architektúru pôsobí v oblasti interiérového dizajnu už viac ako dvadsaťpäť rokov. Jeho zručnosti a talent ho zaviedli do fascinujúcich projektov po celom svete vrátane exotických destinácií ako Čína, Španielsko, Portugalsko, Švédsko, Poľsko a Rakúsko, kde pracoval ako communication & interior design manager. Neskôr sa presadil ako skúsený interiérový a exteriérový poradca či projektant pre významnú developerskú firmu. V súčasnosti sa teší práci na Slovensku ako zakladateľ a hlavný dizajnér v jeho firme ArtHomeDesign. „Každý môj projekt je jedinečný a príťažlivý vo svojom štýle. Moje ciele sú jasné – pretvárať priestory do neuveriteľných vizuálnych zážitkov a vytvárať harmonické a funkčné interiéry aj exteriéry. Som presvedčený, že každý dizajn má svoje čaro, len treba nájsť ‚spoločnú reč‘ s daným priestorom.“