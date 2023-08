Krásna cukrárka Lucia Gulišová-Smolenová prešla štúdiom práva, modelingom, televíznou reláciou o pečení a dnes si splnila sen o koláčovom kráľovstve. Onedlho sa chystá na vlastné kurzy pečenia, v ktorých po desiatich rokoch v gastronomickom biznise odovzdá zo seba to najlepšie.

Talent som zdedila po prababke. Bola úžasná cukrárka. Piekla pre celú dedinu, na všetky svadby či oslavy. To som sa však dozvedela, až keď som začínala piecť a keď som pátrala, odkiaľ sa to vo mne vlastne vzalo. Pretože do určitého veku som bola v kuchyni totálne drevo, usmieva sa vždy pozitívne naladená Lucka, ktorá svoj talent objavila v osemnástich rokoch. „Začalo sa to klasickým experimentovaním a následným kŕmením všetkých blízkych, až to postupne prerástlo do pečenia na objednávku,“ spomína na svoje začiatky. Dnes vybudovala v hlavnom meste Slovenska dokonalé miesto, kde je život o kúsok sladší. Svoje koláčové kráľovstvo. „Vyvíjalo sa to postupne a prirodzene, tak ako všetko v mojom živote,“ žmurká na svojho partnera, s ktorým má dve krásne deti. „Od domáceho pečenia, keď som prekračovala kartóny s múkou, cez malé prenajaté priestory, o ktoré som sa delila ešte s jednou prevádzkou. Neskôr to bola len moja samostatná kuchyňa s výdajným miestom, až som sa dopracovala k cukrárni U Guľky – krásnemu voňavému priestoru, kde som si všetko od začiatku mohla urobiť podľa seba. Ľudia sa tu cítia ako doma. Sadnú si na gauč, vyložia nohy, dajú voňavý koláč, ktorý sa pár minút predtým dopiekol, a popri tom popíjajú kávu a nasávajú atmosféru domova.“ A keď je reč o koláčoch, medzi absolútne stálice patria veľké krémové tartaletky alebo pavlovky, ktoré majú vo viacerých príchutiach. „Priznám sa, že úplným favoritom sú kysnuté pistáciové slimáky a, samozrejme, naše legendárne pistáciové croissanty, z ktorých doslova tečie krém,“ hovorí Lucka. A my len ticho s plnými ústami súhlasíme.

Jej nové smerovanie? Kurzy pečenia

Kto pozná Lucku, vie, že je kreatívna duša, ktorá sa pred ničím nezastaví. Rovnako ju neodradia ani prekážky na ceste za sladkým snom. „Tvoríme naozaj každý deň a niekedy sama neviem, odkiaľ sa berie toľko nápadov, ale sledujem veľa dokumentov o jedle, samozrejme, Instagram a Pinterest. Snažím sa z toho vytiahnuť nejakú časť a zvyšok dotvorím sama podľa vlastnej fantázie.“ O tom, aké preferencie a požiadavky majú zákazníci, by vedela napísať celú knihu. „Jedna pani raz chcela malú tortu, ktorá by sa skladala z 12 rôznych príchutí. Samozrejme, prešli sme aj rôznymi témami, ako sú pohlavné údy a podobne,“ smeje sa. „My sa radšej držíme tej našej overenej ovocno-kvetinkovej klasiky,“ dopĺňa. Lucka je v gastronomickom biznise už desať rokov a jej pracovné nasadenie je popri deťoch až neuveriteľné. „Úprimne? Cítim, že potrebujem spomaliť, preto rozmýšľam, že by som sa teraz viac venovala kurzom pečenia a posunula sa opäť na ďalší level.“ A ak vám napadla otázka, či pečie aj doma, tu je odpoveď: „Vôbec! Neviem, či mám doma vôbec formu na pečenie.“ Ale zato miluje varenie a my vieme, že varí do-ko-na-le. Rovnako ako jej muž. „Priznám sa, že po celom dni strávenom v kuchyni v práci sa rada nechám obslúžiť svojím milovaným mužom.“