Rozmýšľate, ako stráviť horúce letné dni? Pozvite priateľov a naplánujte si skvelý spoločný program u vás na záhrade. Zaručene sa zabavia všetci.

Možno je to už dávno, čo ste sa stretli s priateľmi. Kedy to napraviť, ak nie počas leta? Vtedy má predsa každý o niečo viac voľna. Využite to a pozvite priateľov stráviť deň priamo u vás na záhrade.

Neviete, aké aktivity vymyslieť? S týmito sa trafíte do vkusu celého osadenstva. Rovnako aj s tým, ak na privítanie pripravíte miešané nápoje.

Dobroty z grilu

Leto a grilovačky k sebe nepochybne patria. Ešte ste neodštartovali grilovaciu sezónu u vás doma? Teraz je najvyšší čas. Rozvoniavajúce dobroty z grilu odmietne len málokto. A navyše, jesť na čerstvom vzduchu je viac ako príjemné.



Grilovať môžete doslova všetko od zeleniny až po rôzne druhy mäsa. Záleží len od chutí vašich hostí a tej vašej. Pripravené pokrmy ešte doplňte najrôznejšími šalátmi. O ľahký a chutný obed či večeru tak máte skvele postarané.

Bazénová párty

Mnohí si slnečné dni doslova nevedia predstaviť bez kúpania sa v bazéne. Patríte k nim vy aj vaši priatelia? V tom prípade je to jasné – zorganizujte pool party. Či sa budete kúpať všetci, alebo len časť a zvyšok opaľovať, určite si tento čas užijete všetci.



Na trávniku roztiahnite deky a rozložte ležadlá. Každý by mal mať svoje pohodlné miesto, kde môže len tak oddychovať alebo sa opaľovať.



A čo jedlo? To grilované sa k bazénovej párty hodí výborne. Chutnou alternatívou sú nakrájané rôzne druhy ovocia.

Letné kino

Pýtate sa, ako zakončiť tento skvelý deň? Výbornou bodkou na záver bude letné kino priamo u vás v záhrade. Ako na to? Najskôr vyberte miesto, kde budete sedieť a kde sledovať film.



A teraz to najnutnejšie, samotné plátno. Máte niekoľko možností. Zvoliť môžete bielu plachtu, ktorú pripevníte napríklad medzi stromy. Chcete takto sledovať filmy vonku častejšie? Investujte do originálneho prenosného plátna s príslušenstvom. Zážitok zo sledovania filmov tak bude ešte lepší.



No a nakoniec výber filmu. Urobte ho spoločne s priateľmi, aby boli všetci spokojní.

Toto boli naše univerzálne tipy na program s priateľmi. Myslíme si, že takto strávený deň sa bude páčiť všetkým.



Náš tip na záver: Urobte zo spoločných stretnutí tradíciu a organizujte ich pravidelne. Raz u vás, potom u iného z vašej partie. Bude to skvelý spôsob odreagovania sa od bežných povinností a strávenia voľného času.