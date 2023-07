To hádam nie! Naozaj tak málo poznáte Chorvátsko? Ak tam aj nepôjdete, aspoň niečo by ste o ňom mali vedieť.

Nie je to najhoršie, ale o Chorvátsku by ste mohli vedieť aj viac! Buď sa tam vyberte na dovolenku alebo si o ňom aspoň niečo prečítajte.

IDE TO, ALE...

Foto: shutterstock

SUPER!

Výborne! Vy do Chorvátska zrejme často jazdíte alebo ste o ňom veľa čítali. Prečo nie? Je to zaujímavá prímorská krajina a my sme tam trochu ako doma.