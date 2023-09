Začínala na chirurgii, dnes pri ošetrovaní v rámci estetickej dermatológie od klientok v kresle počúva, že sa tak dobre necítia ani pri sexe. Zoznámte sa, Olesya Chirkova – kráľovná plazmy!

Plazmaterapia, u nás ľudovo nazývaná aj drakuloterapia, nie je žiadna novinka. Revolučný elixír mladosti z vlastnej krvi si už môžete dať aplikovať azda na každej klinike. Prečo sa však ukrajinská lekárka hrdí označením Plasma queen? Lekárska prax chirurgičky a kozmetologičky Olesye Chirkovovej sa začala približne pred dvadsiatimi rokmi na chirurgii v rámci oddelenia, ktoré sa venovalo liečbe zápalových ochorení. „Liečili sme infikované rany po úrazoch a popáleninách, abscesy vzniknuté po operácii a podobne. Práve tam som sa prvýkrát zoznámila s možnosťami využitia plazmy. Ide o veľmi špecifickú oblasť medicíny, no zároveň veľmi zaujímavú, keďže výsledky sú viditeľné pomerne rýchlo, doslova na druhý deň,“ vysvetľuje Olesya Chirkova, ktorá pracovala v nemocnici, kde sa liečili ťažké prípady. Mala tak možnosť sledovať priebeh ich zotavovania až do úplného uzdravenia a vyhodnocovať výsledky používania plazmy v rôznych štádiách.

S kolegami nadobudli cenný poznatok – využitie plazmy umožňuje nielen rýchlejšie, efektívnejšie, ale predovšetkým bezpečnejšie hojenie rán. Lekárka je dnes aktívna členka Spoločnosti pre regeneratívnu medicínu, autorka a školiteľka lekárov vo veci protokolov o použití autológnej plazmy a podľa vlastných slov šťastná žena, matka troch dospelých detí a manželka fantastického muža.

Učarovala jej plazma

Medzi kolegami je Olesya Chirkova označovaná ako kráľovná plazmy. Ako sa prepracovala k tomuto titulu a prečo jej učarovala práve plazma? „Vždy som sa zaujímala o kozmetológiu ako vedu. Vedela som, že plazmaterapia sa používa v traumatológii a stomatológii, ale nemyslela som si, že by mohla uplatnenie nájsť a byť užitočná aj v dermatológii. Spomínam si na situáciu, pri ktorej ošetrovateľka na jednotke intenzívnej starostlivosti utrpela popáleninu v oblasti tváre a krku a starší lekár povedal, že je nevyhnutné ošetrenie plazmou. Dodal, že to tak robí stále a že výsledok zotavenia povrchových popálenín je vždy rýchly a predvídateľný,“ opisuje Plasma queen moment, ktorý ju presvedčil o zázračných účinkoch plazmy, a tak v nasledujúcich mesiacoch všetok voľný čas venovala štúdiu fyziológie s osobitným dôrazom na fyziológiu krvi. „V rámci štúdia to bol len predmet na zápočet, ale pre mňa to bolo niečo úplne iné. Pred očami som mala nový rozmer a vedela som, že fyziológia bude dlhé roky mojou príručkou a knihou objavov,“ objasňuje Olesya Chirkova, ktorá sa začala naplno venovať plazmaterapii. „O pár rokov neskôr moja kolegyňa a známa lekárka Alena Saromytskaya v príspevku na sociálnych sieťach napísala: ,Queen of plasma is our guest.‘ (Kráľovná plazmy je naším hosťom.) Od toho momentu ma takto začali oslovovať všetci kolegovia, neskôr sa k nim pridali aj moji študenti.“

