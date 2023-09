Aj keď je leto za nami, to vôbec neznamená, že by sme sa o seba mali menej starať. Práve naopak. Toto je vhodné obdobie revitalizovať našu pleť a dopriať jej potrebnú hydratáciu, ktorú po horúcich mesiacoch tak potrebuje.

MEDICÍNSKA MEZOTERAPIA: Čistá a vyživená pleť

Po tridsiatke viem, že piť veľa vody a dať si pred spaním krémik už nestačí. Preto som sa rozhodla navštíviť Envy kliniku a absolvovať hydratačnú medicínsku mezoterapiu. Ide o mierne invazívnu metódu, ktorá pleť revitalizuje, rozjasňuje, zjednocuje jej farebný tón, hydratuje a prirodzene ju prečistí.

Po lete je to "must have" a ja som neváhala. Príjemná pani doktorka Alexandra Markotánová mi všetko podrobne vysvetlila a uistila ma, že aj keď to nie je úplne bezbolestné, nemusím sa ničoho báť a na konci mi za to moja pleť poďakuje. A veru mala pravdu.

Efekt je viditeľný hneď Zdroj: EMMA

Pred samotným ošetrením mi na tvár naniesla anestetický krém, ktorý zabezpečí mierne znecitlivenie a príjemné chladenie. Po dvadsiatich minútach mi ručne, pomocou jemných vpichov ihlou do spodných vrstiev pokožky na lícach a čele aplikovala „zázračný” kokteil rôznych patentovaných látok, vitamínov a aminokyselín. Do pokožky prenikajú hlboko, efekt je tak dlhotrvajúci a okamžitý.

Celá žiarim

Aj keď to možno na prvý pohľad vyzerá strašidelne, popravde som si to užívala. Celé to netrvalo viac ako 10 minút a musím povedať, že aj keď som pichnutie cítila, nemôžem ho nazvať bolesťou. Ako som sa dozvedela, úplne bežnou reakciou na ošetrenie je začervenanie či výskyt menších modriniek, ale tie ani nevidieť a veľmi jednoducho ich zakryjete korektorom. Navyše, po pár dňoch úplne zmiznú a vy sa budete vytešovať z rozjasnenej pleti. Mám pocit, že celá žiarim, úprimne, ani nechcem používať mejkap, aká som pekná. Po tejto návšteve mezoterapiu rozhodne zaradím do svojej starostlivosti o pleť aspoň dvakrát ročne, minimálne po zimnom a letnom období.