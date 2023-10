Seriál o živote jedného z najúspešnejších futbalistov sveta Davida Beckhama a jeho rodiny ovládol obrazovky. Pozrite sa, ako si žiarivej pleti pomáha jeho manželka - módna návrhárka Victoria.

Má síce vlastnú líniu kozmetiky, no Victoria Beckham sa nespolieha len na chémiu. Potrpí si na zdravú životosprávu, ktorou si udržiava mladistvý výzor i štíhlu líniu. Bývalá „spajska“ na sociálnej sieti už viackrát predviedla, čo zdravé nájdeme v jej kuchyni aj to, akými receptmi sa udržuje fit, štíhla a krásna. So svetom, konkrétne s 31,6 miliónmi fanúšikov, ktorí ju sledujú na Instagrame, sa podelila o svoje tajomstvo. Zdieľala tam video s jemným detoxom, na ktorého účinky vraj prisahá!

Victoria Beckham s dcérou

Brunetka natočila, ako mixuje svoj malý drink na každý deň a záber označila popisom: „Skutočne to chutí dosť dobre! Je to dobré pre žiarivú pokožku, jemný detox a pružnosť svalov.“ Victoria k videu pripojila emotikon bicepsu.

A o čo vlastne ide? Tento stopercentný organický produkt s názvom Jasmine tocos, ktorý ultraštíhla módna dizajnérka užíva a pochvaľuje si jeho účinky, je vo vode a tuku rozpustný extrakt z thajskej jazmínovej ryže, presnejšie ryžových otrúb, a získava sa pri ich mletí. Ide o vrstvu, ktorá je medzi ryžovým zrnom a šupkou. Aj keď ryžové otruby sú považované za odpadový produkt pri výrobe bielej ryže, ale paradoxne je to práve tá výživovo hodnotná časť ryže, ktorá si zaslúži pozornosť.



