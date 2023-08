Mať ploché bruško, cítiť sa skvele po fyzickej, ale aj psychickej stránke je snom každej ženy. Poďme zmeniť tento sen na realitu. Odborníčka Zuzka Kadaková vám vo videách ukáže ako na to!

My ženy cvičíme z rôznych dôvodov. Niektoré robia tisíce brušákov, len aby sme mali ploché bruško ako z Photoshopu. Iné sa snažia získať cvičením zadok ako Kim Kardashian, či zabehnúť maratón. Ale pokiaľ ide o fitness, jedno máme všetky spoločné: Zabúdame na panvové dno! Čo si neuvedomujeme je, že funkčné panvové dno je kľúčové pre viaceré telesné funkcie. Ovplyvňuje náš sexuálny život, inkontinenciu a emočné prežívanie. “Veď sex mám ok”, “sem-tam sa mi pri kýchnutí cvrkne” a “na brucho cvičím vo fitku”. A zároveň máte zo sedavej práce boľavý chrbát, tuhnú vám trapézy, či podvedome zatínate zuby a máte pocity nafúknutého bruška. Možno ste už zachytili pojmy ako Kegelove cviky a svaly panvového dna. A keď vám na jóge inštruktorka povedala, aby ste aktivovali svaly panvového dna, tak ste len podsadili panvu, aby bolo.

“Svaly panvového dna spolupracujú s bránicou a svalmi bruška. Spolu tvoria celok - po anglicky nazývaný core,” hovorí expertka na svaly panvového dna a popôrodnú rehabilitáciu Zuzana Kaduková. Je to pre vás príliš abstraktné? Predstavte si hojdaciu sieť, ktorá “hojdá” orgány panvového dna - močový mechúr, maternicu a črevá. Ak je záťaž “priťažká”, čo môže spôsobiť tehotenstvo, nadváha, napätie a stres alebo menopauza, tak prichádza k oslabeniu. V panve sa ukrývajú naše najsilnejšie emócie, ktoré súvisia s pocitom bezpečia, hromadí sa v ňom stres a prípadne aj psychická a fyzická trauma. Oblasť panvy je tiež spojená s oblasťou krku a sánky a to už z čias prenatálneho obdobia v maternici, keď sa medzi týmito otvormi vyvíjala chrbtica, a tak je toto spojenie prepojené doživotne. Ak napríklad zatínate sánku alebo škrípete zubami, toto napätie môže byť prítomné aj v oblasti panvového dna.

Zabudnite na Kegelove cviky !

Ich cvičením môžete vyvolať prílišné napätie a hypertenziu vo svaloch. Tak ako vo všetkom, vašim cieľom je dosiahnuť rovnováhu. Silné svaly, ktoré sa dokážu bez problémov uvoľniť. Panvové dno je totiž aktívne väčšinu času počas bežného dňa a to môže viesť k jeho preťaženiu. Rovnako tiež reaguje na stres a napätie v tele. V praxi to znamená, že ak žena trpí inkontinenciou a tieto svaly naďalej len posilňuje alebo je vystavená chronickému stresu, svoj stav môže paradoxne zhoršiť. “Prvým krokom posilnenia svalov panvového dna je uvoľniť akékoľvek napätie nahromadené v tejto oblasti a následne začať pracovať so svalmi”, odporúča Zuzana. Môžete tak spraviť napríklad tak, že si ľahnete na chrbát a pritiahnete kolená k hrudníku. Ostaňte v tejto polohe 1-2 minútky a pokojne dýchajte. Môžete sa jemne kolísať zo strany na stranu," hovorí odborníčka.

Kto je Zuzana Kaduková

Je zakladateľkou značky Trinity Concept, ktorá pomáha ženám so správnou prácou s panvovým dnom, cvikmi na brušnú diastázu, popôrodnou rehabilitáciou a prepojením so sebou samou. Magisterský titul získala na Fakulte telesnej výchovy a športu so zameraním na trénerstvo tanca, ktorému sa venovala aj profesionálne. Vysokoškolské vzdelanie jej umožnilo získať znalosti v anatómii a vo fyziológii a presťahovaním na Bali a osobnými skúsenosťami rozšírila svoje znalosti o ďalšie smery – vnútorné prežívanie a prácu s emóciami a podvedomím. Po tehotenstve a pôrode veľmi prirodzene riešila sama tému brušnej diastázy a panvového dna. Dnes má za sebou prácu s viac ako 350 ženami, ktoré okrem vizuálneho zlepšenia cítia pozitívne zlepšenie v bolestivej menštruácii, endometrióze, sexuálnom živote či práci so stresom počas bežného dňa.