Ak nechcete po lete pred zrkadlom s hrôzou počítať, koľko nových vrások vám počas prázdnin pribudlo, je najvyšší čas staviť na výdatné zavlažovanie. Samozrejme, reč je o pokožke.

Keby ste sa niekedy dostali do zákulisia módnych prehliadok, určite si tam všimnete jeden dôležitý detail. No a čo, že módna šou sa už mala dávno začať, že hostia v publiku začínajú byť nervózni a že napätie v backstagei sa dá doslova krájať, vizážisti a mejkapartisti pri líčení modeliek nikdy, naozaj nikdy nevynechajú jednu dôležitú vec. Hydratáciu pleti, ktorá musí byť precízna a dokonalá. A tak dievčatám trpezlivo masírujú pokožku na tvárach a nanášajú na ne produkty, ktoré v nej udržiavajú vodu. A majú pravdu, veď aj dermatológovia neustále opakujú, že hydratácia je nenahraditeľná a že je základom toho, aby pleť vyzerala svieža a zdravá. Pretože ak jej chýba voda, okamžite sa to na tvári prejaví. Chýba jej jas, rýchlejšie starne a horšie reaguje na nepriaznivé vplyvy vonkajšieho prostredia. Hydratácia je základ beauty starostlivosti, samozrejme, aj s ohľadom na ročné obdobia. „V lete sa voda z vrchnej vrstvy kože vyparuje ešte rýchlejšie, pretože vzduch je suchší. O to viac hydratácie vtedy pleť potrebuje,“ upozorňuje dermatologička Iveta Hasová z estetickej kliniky Mediskin a dodáva, že počas letných mesiacov je dostatočné zvlhčenie doslova alfou a omegou. Iste, do úvahy treba brať aj prirodzené potreby pokožky, tak postupujte podľa nášho manuálu.

Potrebujem hydratovať a zmatniť

Aktuálny stav vašej pleti je taký, že je mastnejšia, objavujú sa na nej malé či väčšie nedokonalosti a s pribúdajúcimi teplotami sa nepekne leskne?

Vaša beauty rovnica

Ideálnym riešením je kombo – zmatňujúci fluidný gél na deň, pod ktorý treba naniesť prípravok na reguláciu kožného mazu, prípadne primer a večerný ošetrujúci rituál sa odporúča zakončiť vyživujúcou nočnou starostlivosťou v podobe séra a nočného krému. S ohľadom na váš typ pleti si vyberajte prípravky v podobe ľahkého gélu, emulzie alebo fluidného krému, ktoré nezaťažujú pokožku, menej upchávajú póry a zároveň obsahujú hydratačné zložky. V lete by mala byť samozrejmosťou denná starostlivosť s SPF faktorom, a ak nechcete vyjsť do ulíc bez mejkapu, stavte na produkty, ktoré majú v náplni práce reguláciu séba. To nanesiete na kritickú T-zónu, čiže na oblasť brady, nosa a čela. Prípravky s ovocnými kyselinami alebo kyselinou salicylovou tiež zabraňujú vzniku nedokonalostí a vyrážok, pretože majú pod kontrolou tvorbu prílišného kožného mazu.

