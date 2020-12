Populárna speváčka hlasí svoj comeback! Po náročnom období sa konečne teší z mnohých hudobných spolupráci, a nielen to! Jej nový imidž jej mimoriadne pristane... Veď posúďte sami!

Stala sa z nej blondínka!

Slovenská speváčka sa po nečakanom rozvode s raperom Separom opäť pustila do práce! Po tom, ako vydala svoj nový singel Čo ak, ktorý sa okamžite stal hitom, pracuje na ďalších projektoch. "Pomaly sa roztáča pracovný kolotoč. Dlho som ho nechala stáť. A to je asi aj dobre , dnes on set w @momo_wlk ... a keď už tu tak píšem, tak mimo témy - už budúci piatok 4.12. - úplne nový projekt, nikdy som nikdy nič podobné neskušala," napísala na svojej sociálnej sieti. Na fotke žiari nielen zvnútra, ale aj zvonku. Tina sa zverila do rúk odborníkov, a tí jej vytvorili nový strih aj farbu vlasov. Nová svieža blonf jej mimoriadne pristane a ako vidieť, speváčka si svoju novú zmenu a nový život doslova užíva!

