Úspešná influencerka a športová moderátorka dostala tento rok možnosť od riaditeľa súťaže MISS SLOVENSKO Michaela Kováčika reprezentovať našu krajinu na prestížnej svetovej súťaži krásy. Jej šance na zisk titulu sú vysoké!

Krásna Slovenska, ktorú média prirovnávajú k hollywoodskej hviezde Irine Shayk, sa už dnes večer dočká veľkolepého finále prestížnej svetovej súťaže krásy Miss Supranational 2023. "Som veľmi šťastná, že sa mi už teraz podaril malý úspech a hlavný partner celej súťaže si ma vybral spomedzi 12 dievčat na fotenie pre klenotníctvo SCHUBERT. Fotila som dokonca so svetovým Misterom Supranational z Česka a Holandska. Bolo to veľmi vzrušujúce fotenie," priznala Simonka exkluzívne pre EMMU. Počas takmer mesačného sústredenia u našich susedov v Poľsku si získala obrovské sympatie nielen od organizátorov súťaže, ale aj od samotných fanúšikov. Hnedovláska s dokonalým úsmevom a vyšportovanou postavou ale ohúrila aj fanúšikov, ktorí hlasujú za všetky finalistky do finálovej TOP 12. Podporiť ju môžete aj vy!