Čo znamenajú tieto záhadné čísla? Netradičný spôsob cvičenia, ktorý sľubuje, že za krátky čas máte postavičku ako lusk. Oplatí sa ho vyskúšať? Rozhodne!

Ak sa hovorí, že tie najlepšie veci na svete vznikajú náhodou, v prípade tejto cvičebnej metódy to platí doslova. Prišla na svet náhodou a len vďaka tomu, že americká influencerka Lauren Giraldo si dávala do tela vo fitku na bežiacom páse. Zistila pri tom, že keď si nastaví sklon stúpania na 12 percent a „maká“ pri rýchlej chôdzi počas trid­siatich minút, na jej telo to má okamžitý efekt. „Nikdy som sa necítila vo fitnescentrách vo svojej koži, lebo som nevedela, ako používať všetky tie čudné prístroje a netušila som, kde začať,“ hovorí Lauren, ktorej ani behanie na páse nebolo príliš sympatické, preto na ňom začala meniť nastavenia. „Bežiaci pás vo fitku mal sklon 12 percent, čo už aj pri rýchlejšej chôdzi telu dáva celkom zabrať. Stavila som na rýchlosť

5 kilometrov za hodinu a keďže moja stará mama vždy hovorila, že 30 minút cvičenia úplne stačí, vytvorila som si túto kombináciu,“ opisuje systém 12-5-30 a tvrdí, že ideálne je cvičiť takto aspoň pätkrát do týždňa. „Nájsť si pre seba a pre svoje zdravie čas pol hodiny vôbec nie je také náročné,“ myslí si influencerka, ktorá svoj „fitnes objav“ posunula na sociálne siete. Výsledok? Skúsenosti s ním ľudia zverejňovali aj na TikToku, kde má vyše 4 miliónov videní. Ako inak, sú plné nadšených recenzií a tí, ktorí ho vyskúšali, naň nedajú dopustiť. Aj Lauren Giraldo vďaka tomu schudla 30 kíl (!), spevnila si telo a dokonca sa chváli vypracovanými svalmi.

Ak vás nebaví dvíhať ťažké činky, skúste metódu 12 - 5 - 30. Zdroj: Shutterstock

