Krásna a živelná influencerka Klaudia Fujáková má módu v malíčku. Je maniačkou na basic kúsky, výrazné šperky, elektronickú hudbu, ale aj jogu, ktorá jej zmenila život. Na jar chystá svadbu v čiernych tónoch, ktorá bude vraj tou najlepšou dark párty! No a vďaka tomuto sa udržuje stále sviežo a mlado!

Influencerka Just Klaudy stavila na jednoduchosť a prirodzenosť

„Moje obľúbené ‚skincare‘ značky sú Bioderma a Havlíkova apotéka, ku ktorým sa stále vraciam. Posledné mesiace som do večernej rutiny zaradila sérum Age Proteom od Institut Esthederm a pleťový krém značky Rumyia a cítim, že moja pleť tieto produkty miluje. Moja vychytávka asi nesadne každému, no ja osobne vidím skvelé výsledky, takže sa o ňu podelím – čistenie pleti ráno vynechávam. Po zobudení na nej nechávam prirodzené oleje, ktoré pleť počas noci vytvorila, tak, ako sú, a nanesiem len pleťový krém. Raz som o tom niekde čítala, skúsila som a nikdy nešla späť. No a čo sa týka mejkapu, mám rada líčidlá, ktoré len zvýraznia črty tváre. Vyzerám, akoby som na sebe skoro nič nemala, aj keď to tak nie je,“ vysvetľuje známa kráska.

Just Klaudy objavila čaro českej kozmetiky RUMYJA. Zdroj: Archív J.K.

Influencerka JankaTopanka dbá na dokonalú pleťovku a upravené obočie!

Verili by ste, že má 35?! „Na to, aký bláznivý život žijem, by som mala vyzerať asi inak,“ vtipkuje. Za veľa však vďačí genetike. „A, samozrejme, svojej beauty rutine a estetickej klinike Mazreku Medical, ktorú navštevujem od tridsiatky a udržiava ma stále sviežu. Ako sa hovorí, kľúčom je konzistentnosť a kozmetika Zoskin Health je pre mňa gamechanger.“ A aké skincare kroky odporúča zaradiť do dennej rutiny? „Pravidelné čistenie pleti ráno aj večer, k tomu top kombo – SPF a retinol. Čo sa týka beauty produktov, dbám vždy na dokonalú pleťovku a upravené obočie. Docielim ju buď starým známym Double Wear mejkapom od Estée Lauder, alebo YSL – All Hours Fundation. Samozrejme, hydratačná báza je základ, mejkap pôsobí sviežo a šťavnato.“ Nuž, Janka sa vyzná!

Kvalitný make-up a plaťovka sú pre Janku Kočišovú nutnosťou. Zdroj: Archív J.K.

Influencerka Becca používa krém s SPF 365 dní v roku



Každý, kto ju pozná, vie, že má pleť ako bábätko. Nech sú to gény alebo narodenie pod šťastnou hviezdou, Becca na starostlivosť o svoju pokožku nezabúda. „Základ je dôkladne vyčistiť pleť ráno a večer a používať každý deň SPF (50-tka aj v zime!). Najmä, keď základ tvorí kozmetický lovebrand. Pre mňa je to ENVY a SIMPL therapy. Natália Selveková je veľká inšpirácia a girl boss, ktorá vytvorila super kvalitnú a funkčnú kozmetiku zo Slovenska. Človek sa na ňu teší každé ráno a večer. Čo sa týka dekoratívnej kozmetiky, vyhráva Armani Beauty.“ Okrem kozmetiky zveruje svoju pleť už roky doktorke Holešovskej. „Na tieto beauty návštevy sa vždy veľmi teším.”