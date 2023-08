Ženy rozlišujú starostlivosť o zdravie a krásu podľa viacerých kritérií. Tými prvými sú fyziologické, ako napríklad vek, váha či typ postavy. Ďalej ide o sezónnu starostlivosť a zmeny na tele za premenlivej alebo stálej klímy. V neposlednom rade sa na zdraví a kráse podpisuje aj pravidelná rutina a zaužívaný biorytmus. Existuje však rad produktov, o ktoré má mať žena záujem stále. Podnecujú nás viac vnímať signály na tele, ku ktorým patria aj prvé známky starnutia. Ako si pomôcť?

Kolagénové produkty a ich benefity pre telo

Pre detailnejšie špecifikovanie kolagénových produktov vychádzame z ich základnej charakteristiky. Kolagén je vo všeobecnosti vo vode nerozpustná bielkovina pre „životaschopnosť“ spojivových tkanív. Vekom a životným štýlom však stráca každé telo na vlastnej produkcii kolagénu. Preto je vhodné prijímať ho vo forme výživového doplnku približne už okolo tridsiateho roku života.

V zásade dopĺňame taký kolagén, aký v tele absentuje a ako konkrétne sa tento deficit prejavuje na zdraví a kráse. Zväčša rozlišujeme viac než 30 typov kolagénu, pričom pozitívne ovplyvňujú takmer každú zmenu na bunkovej úrovni. Najčastejšie prijímame kolagénové produkty pre krajšiu a vypnutejšiu pleť, pre zdravie kostí a kĺbov, trávenie a celkovo pre lepšiu regeneráciu tela po zvýšenej záťaži. Najviac zdôrazňujeme význam kolagénových produktov pre aktívnu ženu.

Kolagén pre náročný životný štýl

V prípade, že je žena dlhodobejšie pod tlakom, prvé negatívne zmeny sa prejavujú na najviditeľnejších častiach tela. Je to pleť a postava celkovo. Na pleť sa často používa kolagén s hydrolyzovanými peptidmi s optimálnou absorpciou - zohráva úlohu pri zlepšovaní pružnosti pokožky, redukcii vrások a zjednocovaní farebného tónu pleti. V kolagéne pre ženy v starostlivosti o pleť zdôrazňujeme význam ďalších superpotravín a vitamínov. Rozhodne by v žiadnom patentovanom rybom kolagéne nemali chýbať antioxidačné účinky vitamínu C a E.

Ilustračné foto Zdroj: Shutterstock.com

Výživa pre dobrú kondíciu kĺbov a šliach

Podobne rozlišujeme aj pri kolagéne vo funkcii vhodnej kĺbovej výživy pre ženy. V mnohých nachádzame priamo kombináciu troch a viacerých typov kolagénu na zmiernenie bolestí pri pravidelnom športovaní. To aj za predpokladu, že k zdravotným rizikám dochádza pri tak prirodzených a bežných pohyboch, akými sú chôdza a beh. Aj tu ale hrozí, že vekom a náročným zaťažovaním kĺbov a kostí stráca pohybový aparát na pružnosti a ohybnosti.

Malý tip na záver pre univerzálnu ženskú módu

Tak ako v starostlivosti o zdravie a krásu občas poľavíme, rovnako často zažívame stres pred šatníkom. V prípade, že práve legíny sú u vás zvýhodňované, poobzerajte sa po najnovších trendoch. Úzke a priliehavé legíny nahrádzajú zvonové modely a stále veľmi praktické zostávajú špeciálne funkčné fitness legíny. Oveľa viac zapôsobíte v pestrých viacfarebných so zaujímavými motívmi.