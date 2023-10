V dnešnom svete plnom informácií môže byť ťažké zorientovať sa vo všetkých tých radách. Preto sme dali dokopy 10 tipov pre ženy všetkých vekových skupín, ktoré sa vám môžu v živote zísť.

Len málo vecí je dôležitejších ako vaše zdravie. Naplánujte si pravidelné lekárske prehliadky a návštevy gynekológa. Naučte sa, ako sa robí vyšetrenie prsníkov. A nikdy sa nebojte porozprávať s lekárom, ak máte podozrenie, že niečo nie je v poriadku, bez ohľadu na to, aké je to trápne - už to všetko videli a nezaskočí ich to.

Nemusíte chcieť deti. To neznamená, že vedieť, že chcete deti, je zlé -samozrejme, nie je. Ale odmietnuť materstvo je tiež úplne správna voľba, bez ohľadu na to, koľko frflania za to môžete dostať od rodiny a priateľov. Môžete mať akýkoľvek dôvod, prečo nechcete deti - túžbu nechať si život pre seba, odpor k deťom, strach z tehotenstva. Na ženy je vyvíjaný silný tlak, aby plodili deti, a väčšina ľudí toto rozhodnutie nepochopí. Ale je to váš život a nikto nemôže predpovedať, čo budete alebo nebudete ľutovať.

Po sexe sa vždy vycikajte. Zbavíte sa tak baktérií, ktoré sa mohli nahromadiť vo vašej močovej trubici, čím sa zníži pravdepodobnosť, že dostanete infekciu močových ciest.