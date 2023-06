Konflikty so svokrou kazia manželstvo

Ako píše Nový čas pre ženy, vzťah medzi svokrou a nevestou je často kameňom úrazu v mnohých rodinách. Ktoré "mamičky" sú podľa hviezd tie najhoršie?

Strelec

Zdroj: Shutterstock

Strelkyne v neistote môžu nadobudnúť strach a stať sa naozaj veľmi nepríjemnými svokrami. Pokiaľ vám spôsobuje problémy v manželstve, dajte jej trochu lásky a uvidíte, ako sa jej toxické správanie rozplynie. Ak ste sa ju rozhodli ignorovať, bude to ešte horšie. Ako je to možné? Pretože by si užívala napätie medzi svojím synáčikom a vami.