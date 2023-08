Poznáte jazyk, ktorým hovorí váš partner? Nemáme však na mysli cudziu reč, ale spôsob, ktorým vám prejavuje lásku vo vzťahu.

Princíp piatich jazykov lásky je spôsob, ako si v partnerstve lepšie porozumieť. Často sa totiž stáva, že aj keď sa navzájom úprimne a hlboko ľúbime, tak si to dávame najavo zvláštnymi spôsobmi. Ak sa spôsob, ktorý preferuje váš partner, nezhoduje s tým vaším, hneď je oheň na streche.

. Zdroj: Shutterstock

Pýtate sa samej seba, prečo vám častejšie nehovorí, že vás miluje? Prečo vás neobjíme? Alebo vám sem-tam nepripraví nejaké prekvapenie? Možno len hovorí iným jazykom lásky, ako je ten váš. Americký spisovateľ a vzťahový poradca Gary Chapman rozlúskol túto dilemu na základe svojich dlhoročných skúseností a opísal ju v bestselleri Päť jazykov lásky. Dnes už ikonická kniha, predali sa milióny výtlačkov po celom svete, zachránila nejeden vzťah a ľudia z jej posolstva čerpajú dodnes.

. Zdroj: Shutterstock

Ako ho objaviť?

Identifikovať vlastný jazyk lásky aj jazyk svojho partnera je pre fungovanie vzťahu veľmi dôležité. Dokážete sa vďaka tomu vyhnúť mnohým nedorozumeniam. Vyžaduje si to veľa snahy a empatie, no v konečnom dôsledku z toho budete ťažiť obaja. V ktorom z nasledujúcich piatich prípadov sa cítite najviac milovaná? Keď vám partner povie: Ľúbim ťa? Alebo vás prekvapí darčekom? Naplánuje pre vás romantický výlet? Objíme vás alebo drží za ruku? Či keď bez reptania doma povysáva a vyloží práčku? Ideálne by bolo, ak by to robil všetko, však? Jeden z prejavov náklonnosti však obvykle prevláda či už uňho, alebo u vás. A to je práve váš jazyk lásky.

. Zdroj: Shutterstock

Ak ho nemáte spoločný, nepanikárte. Je výnimočné, ak sa nájdu dvaja partneri, ktorí hovoria tým istým jazykom lásky. Ak budete poznať, ktoré prejavy vám robia dobre, váš vzťah sa môže posunúť na úplne inú úroveň, vyhnete sa sklamaniam a predídete zbytočným konfliktom.

TAK KTORÝ JE TEN VÁŠ? ZISTÍTE TO V POKRAČOVANÍ ČLÁNKU NA ĎALŠEJ STRANE...